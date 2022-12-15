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Одесская область получила мощные генераторы из Японии

Одесская область получила мощные генераторы из Японии

Сегодня, 15 декабря 2022 года, Одесская область получила три мощных генератора. производства одной из ведущих компаний мира Caterpillar.

Как сообщили в областной военной администрации (ОВА), эти генераторы предоставило в качестве грантовой помощи правительство Японии. Данная программа реализуется через Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

«Одесская областная военная администрация продолжает снабжать районы и общины, учреждения и организации критической инфраструктуры альтернативными источниками электроэнергии. В частности, мы обращаемся за помощью и ко многим нашим международным партнерам. На одно из таких обращений отозвались в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине» – отметил первый заместитель начальника Одесской ОВА Борис Волошенков.

Генераторы из Японии2

По его словам, в Одесском регионе по-прежнему актуальна большая потребность в генераторах, особенно учитывая наступление зимы, а потому, подчеркнул Борис Волошенков, поддержка международных партнеров необходима и крайне важна для населения.

В то же время следует отметить, что вследствие российской агрессии на сегодняшний день в Одесской области имеет место большой дефицит мощностей электроэнергии, из-за чего в Одессе продолжаются аварийные отключения электроэнергии, а в области – экстренные.

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Фото Одесской ОВА

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Редакция ПРОФИЛЬ

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