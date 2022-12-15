Одесская область получила мощные генераторы из Японии

Сегодня, 15 декабря 2022 года, Одесская область получила три мощных генератора. производства одной из ведущих компаний мира Caterpillar.

Как сообщили в областной военной администрации (ОВА), эти генераторы предоставило в качестве грантовой помощи правительство Японии. Данная программа реализуется через Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

«Одесская областная военная администрация продолжает снабжать районы и общины, учреждения и организации критической инфраструктуры альтернативными источниками электроэнергии. В частности, мы обращаемся за помощью и ко многим нашим международным партнерам. На одно из таких обращений отозвались в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине» – отметил первый заместитель начальника Одесской ОВА Борис Волошенков.

По его словам, в Одесском регионе по-прежнему актуальна большая потребность в генераторах, особенно учитывая наступление зимы, а потому, подчеркнул Борис Волошенков, поддержка международных партнеров необходима и крайне важна для населения.

В то же время следует отметить, что вследствие российской агрессии на сегодняшний день в Одесской области имеет место большой дефицит мощностей электроэнергии, из-за чего в Одессе продолжаются аварийные отключения электроэнергии, а в области – экстренные.

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Фото Одесской ОВА