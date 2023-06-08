Как советские войска, отступая из Одессы, затопили Пересыпь (фото)

На своей странице в Facebook Александр Бабич поделился архивными воспоминаниями жителей военной Одессы времен Второй мировой войны.

Он вспоминает, что, взорвав дамбу, советские войска полностью затопили Пересыпь вместе с людьми.

Воспоминания Германа Пынти:

“В ту же ночь была разрушена дамба озера Хаджибей, и поток воды высотой 1-1,5 метра обрушился на индустриальную зону города, где находились мельницы, электрические станции, большая часть заводов. Мы посещали эти объекты на лодках. Русские утверждали, что эти разрушения носили стратегический характер, поскольку там проходила дорога на Николаев”

С дневника Деткова:

“6.11.1941. Долго бродил по залитой лиманской водой, хлынувшей от взрыва дамбы аж на 2-ю Николаевскую, пустынной улице. Вода местами доходила выше колен. Переходя из дома в дом, я полностью прочувствовал, насколько велико несчастье людей этого залитого района. … от моста Московской чуть ли до Лузановки, Пески, Лиманчик, вся Балтская дорога, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я улицы Пересыпи. Десятки тысяч домишек, построенных на трудовые копейки, ценой недоеданий, недосыпаний и долгого изнурительного труда, гибнут – замокают, разваливаются”

Воспоминания Матвеевой С., вынуждена была осенью 1941 года с мамой перебраться с Пересыпи в центр:

“Мама решила поехать на Пересыпь в нашу квартиру на нефтебазе № 5 за вещами. Но это было практически невозможно, так как когда отходили наши войска, была взорвана дамба, после чего Пересыпь оказалась затопленной.

Я помню, мы пошли под Пересыпский мост, ещё немного прошли, а потом наняли плот (многие люди сдавали плавсредства – лодки, плоты, корыта, лоханки).

Мы поплыли на Второй Лиманчик, Подплыли к зданию с правой стороны, где располагались окна нашей квартиры…

Когда мы подплыли к окнам, то увидели, что в комнате какой-то мужчина собирает наши вещи. Мама его спросила, что он здесь делает. Он ответил (я этот ответ хорошо помню): «А ты чего пришла? Ты коммунистка, тебя через несколько дней расстреляют. Тебе ничего не надо». Он взял швейную машинку, которая стояла на шкафу (в комнате по подоконник стояла вода). Остальные вещи оставил, вылез через окно кухни и уплыл.”

Александр Бабич пишет, что погибших не было. А если и были – то единичные случаи. Но самым страшным было – это материальный и экологический ущерб. На Пересыпи царило мародерство. Работы по расчистке улиц и домов от ила длились более года.

Сохранилась статья румынской газеты «Одесская газета» от 17.08.1942, где дается оценка санитарному состоянию Пересыпи:

“Успешное проведение работ по сооружению каналов для отвода вод с Пересыпи и лиманов в море освобождает от воды много улиц, жилых домов и предприятий. В местах, освобождённых от воды, остаются довольно значительные наслоения ила, земли и отбросов, которые ухудшают санитарное состояние Пересыпи. В связи с этим Техническая Дирекция Муниципалитета обратилась к Городскому Голове с рапортом, прося принять все необходимые меры для очистки от грязи этой части города и ликвидации очагов антисанитарии, а также обратить внимание Дирекции Водоснабжения и Канализации на необходимость срочного ремонта водопроводных и канализационных магистралей в этом районе.”.

Александр Бабич считает, что подорвав Каховскую ГЭС, россияне на долгие годы уничтожили Херсонскую область.

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