К «вечным» проблемам жилищно-коммунального хозяйства Одессы относится отопление жилых и нежилых помещений, домов частного сектора и общественных зданий. Конечно, Одесса – город южный, но зимы у нас часто бывают суровыми, снежными и продолжительными. Именно поэтому горожане всегда героически боролись за каждый градус тепла в своих жилищах. Публикуем текст, который выходил на сайте 11 марта 2017 года, с обновлениями.

Дома в Одессе отапливались дровами

По сегодняшним меркам, в зимнее время в одесских домах в начале ХХ века было довольно холодно — около 14–16°С. А в спальнях температура воздуха была еще ниже. Но в это же время, к примеру, в Англии спальни не отапливались вообще. Чтобы не будить весь дом стуком зубов от холода, англичане брали с собой в постель грелку и пока она остывала – удавалось заснуть.

Дома отапливались дровами, которые в степной Одессе всегда были товаром дефицитным и стоили в зависимости от породы дерева от 20 до 40 копеек за один кубометр. Для сравнения: 10 килограммов угля можно было купить за 15 копеек, а литр керосина стоил 25 копеек.

Бревна доставляли в Одессу морем и по железной дороге. Их распиливали на дрова и отправляли на склады, которых в Одессе к началу ХХ века было около сотни.

Естественно, что места в Одессе было гораздо меньше, чем в столицах империи – Москве и Санкт-Петербурге. Но дровяные сараи горожанам были необходимы, а ставить их рядом с домом было нельзя – они портили вид города и нарушали указ о строительстве улиц одним фасадом. Поэтому для хозяйственных нужд и постройки сараев активно использовали свободное пространство во дворах.

Дровяные сараи строили не по центру двора, а по периметру. Потом дворники кололи дрова и относили их в каморку на черной лестнице. Конечно же, все читали про черные лестницы: они вели со двора на кухню, пользовалась ими обычно прислуга, там же находились отхожие места. Когда дрова подсыхали, их относили жильцам.

Съемное жилье с дровами и без дров

Квартиры в доходных домах Одессы сдавались с дровами и без дров. Разница в цене иногда бывала довольно внушительной. Поэтому будущим квартиросъемщикам приходилось сделать непростой выбор: какую квартиру снять – с дровами или без.

Конечно, снимая жилье с дровами, квартиранту уже не приходилось заботиться о закупках «энергоносителя», но зачатую качество дров было таким, что риск угореть был довольно велик. А снимая жилье без дров, была вероятность поселиться в настолько холодных комнатах, что их невозможно было прогреть сколько ни топи.

Одесситы обогревали жилье «буржуйками»

Вплоть до 1930 годов тепло в одесских домах «добывалось» исключительно из печей. В некоторых домах строили кирпичные – русские – печи, которые потом по традиции белили. Также использовались утермарковские чугунные печи, которые потом прозвали «буржуйками». Кроме того, что они очень неплохо обогревали помещение, на них еще можно было готовить.

Но чугунные «буржуйки» разрешалось ставить только для просушки помещений, а постоянно использовать ими было запрещено. Поэтому, когда приходили проверяющие комиссии, хозяева уверяли, что поставили «буржуйку» совсем недавно и только для просушки помещения.

Камины в Одессе для отопления помещений использовали довольно редко. Причина такой «нелюбви» объясняется достаточно просто – в каминах только 30% отдаваемого тепла идет на обогрев помещения, а все остальное «вылетает в трубу».

Чаще всего в одесских домах ставили печи-голландки. Это длинные вертикальные печи почти во всю высоту стены, облицованные плиткой или изразцами. Они и выглядели лучше, и топились экономнее. Русскую печь топить приходилось каждый день, а изразцовую «голландку» — раз в два дня.

Огонь, вода и трубы

Центрального отопления в современном понимании в Одессе не существовало. Но в старых газетах можно найти о нем сотни упоминаний. В конце ХІХ – начале ХХ века так называли единую систему обогрева для всего дома. Таких домов в Одессе было около 6%, и только треть из них полностью отказалась от дров. Обычно в богатые квартиры проводилось отопление от котла, а мансарды и хозяйственные помещения обогревали по старинке печками.

Для обустройства «теплопункта» в подвале устанавливали котел, от которого тепло поступало в квартиры. Способов «доставки» тепла в жилые комнаты было несколько. При водяном отоплении в котле нагревали воду, которую насос пускал по трубам. По схожему принципу было устроено паровое отопление, только в качестве теплоносителя использовалась не вода, а пар.

Еще одним способом обогреть несколько помещений было воздушное отопление – котел нагревал воздух, который по трубам поднимался в жилые комнаты. Обычно отверстия для выхода теплого воздуха обустраивались в углах помещений и прикрывались решетками, чтобы в трубы не попали мусор и домашние животные.

В дореволюционной Одессе лучшей фирмой по устройству отопления помещений была мастерская Бруно Фетиша, которая располагалась в доме Граупе на улице Тираспольской, 11. Мастерская предлагала одесситам отопление разного рода: водяное, паро-водяное, паровое, воздушное, паро-воздушное и водно-воздушное. Одним из самых успешных проектов мастерской Фетиша можно считать обустройство центрального парового отопления в городском заведении для умалишенных Одессы.

Центральное отопление (от общих котельных) начало появляться в Одессе только в 1930-х годах, и постепенно трубами теплопроводов был охвачен весь город. Но, судя по всему, этот вариант из-за своей дороговизны и высоких потерь тепла (за которые приходится платить потребителям) становится с каждым годом все менее выгодным. Одесситы сейчас все чаще начинают отдавать предпочтение обустройству индивидуальных теплопунктов в своих домах. Что ж, как говорится, новое – это хорошо забытое старое.

Энергоэффективные технологии прошлого

В середине ХІХ века одесситы достигли отличных результатов в искусстве накопления и сохранения тепла. Начали применяться разные меры по снижению теплопотерь внутри домов. Кирпичные стены стали делать гораздо толще (до 0,5 метра), а окна -двусторонними. Расстояние между оконными рамами составляло около 25 сантиметров. Летом одну из рам снимали и хранили до следующей зимы. Когда наступали холода, раму вставляли обратно, а пустое пространство утепляли мхом или ватой. Для улучшения внешнего вида все обкладывали цветной бумагой.

На смену дровам пришли батареи отопления

С появлением центрального отопления важным элементом в квартирах и домах стали радиаторы. В народе их называли «батареями». Первыми батареями были обычные стальные трубы, изготовленные в виде змеевика – похожие на них до сих пор используются в качестве полотенцесушителей. Но подобные отопительные приборы служили недолго. Их часто приходилось менять, что сильно било по карману потребителей, поэтому водяное отопление не пользовалось большим спросом.

Привычный нам чугунный радиатор изобрел Франц Карлович Сан-Галли, который в 1853 году приехал на заработки в Россию. «Гастарбайтер» из Польши устроился на работу на машиностроительный завод в Петербурге. Через четыре года он изобрел «горячую коробку» (по-немецки – Heizkörper). По сути, это была чугунная труба большого диаметра с дисковидными выступами, по которым текла горячая вода. Самое важное, что это был отдельный элемент, подключаемый к трубам в нужном месте.

Со дня появления на свет первого изделия прошло более 160 лет, но чугунные радиаторы и сейчас кажутся вечными. Все дело в том, что чугун не только способен максимально долго отдавать полученное от горячей воды тепло, но и может противостоять агрессивному воздействию горячей воды, которая, пройдя достаточно длинный путь по трубам, приобретает «убийственные» для других материалов свойства.

Цена за съем квартиры с отоплением в Одессе в начале ХХ века

1-комнатная 12 рублей

2-комнатная 19 рублей

3-комнатная 32 рубля

4-комнатная 50 рублей

5-комнатная 60 рублей

Доходы одесситов в начале ХХ века

городовой 20-35 рублей

биндюжники 100-200 рублей

рабочий на заводе 80-100 рублей

дворник 40 рублей

преподаватель

университета 150 рублей

университета 150 рублей инженер 110-150 рублей

Ранее мы публиковали: Как грелись одесситы на рубеже XIX-XX веков: огонь, вода и горячие трубы (видео)