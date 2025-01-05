От «хостела» до «трехзвездочного отеля»: как одесситы строят теплый дом для бездомных животных

Домики для котиков – спасение или опасность?

В 2020 году в рамках программы «Общественный бюджет» в Одессе, по 42 адресам, было намерение установить многокомнатные домики для кошек и собак. Все было красиво, чистенько, прекрасно. Котикам и песикам новые дома понравились. Но тут же начались проблемы.

Чтобы установить домик в рамках «Общественного бюджета», все материалы для него нужно покупать официально – с соответствующими чеками. Это приводило к значительному удорожанию новых объектов. Каждый домик обходился в несколько тысяч гривен.

Затем домики нужно было поставить на баланс организаций, которые будут в дальнейшем заботиться о них. ОСМД, ЖСК и другие структуры не горели желанием брать на себя ответственность за бесплатные хостелы для домашних животных.

– Когда разрабатывали программу, не учли, что на открытой территории кошки, живущие в домике, превратятся в легкую добычу для бездомных собак, – говорит волонтер Татьяна Устименко. – Домик мог защитить их от холода, но не от более сильных и агрессивных животных. В Пересыпском районе погибло много стерилизованных кошек. Зачем тогда тратить силы и средства на стерилизацию, чтобы потом гибли кошки в пастях собак?

На мой взгляд, домики для кошек можно устанавливать только на закрытых территориях, на крышах гаражей, на деревьях. В таком случае у них есть шанс не погибнуть.

Хостелы для собак

Что касается собак, то им построить приют значительно проще и дешевле – пригодятся части старой мебели, ящики, толстый картон. Именно такой «хостел» уже несколько лет существует недалеко от железной дороги. На вид он не очень, но согреться и отдохнуть в нем могут до десятка собак. Рядом есть емкости для воды и еды. Четвероногим и местным жителям удалось найти общий язык – собак подкармливают, хостел периодически ремонтируют. Поэтому зимой собачья стая не мерзнет.

Собачью будку можно хорошо вписать в архитектурные особенности многоэтажки. Именно так поступили в одном из домов поселка Котовского. Двое мужчин откликнулись на просьбу своей соседки Светланы помочь не замерзнуть зимой местной собаке по кличке Матуся. Соорудили чудесную деревянную будку, изнутри утеплили ее пенопластом.

– Я каждый день кормлю много кошек и собак, – говорит Светлана. – Им очень тяжело зимой. Пока сильных холодов не было, но к ним нужно готовиться. Моя подопечная спит в теплой будке, где есть подушка и чистая постель. Об этом я забочусь дважды в месяц. На такое надеются и другие животные. Их на улицах становится все больше – люди выезжают, а кошек и собак оставляют на произвол судьбы. Если им не помогать, большое количество погибнет. А помочь можем только мы.

Некоторые жильцы строят капитальные домики для придомовых собак, которые всегда присматривают за детьми и подстерегают посторонних. Одна из таких будок появилась у старой пятиэтажки. Решение об установке будки принимали все жители – к двум местным собакам привыкли, их любят, поэтому и решили подарить им теплое жилье.

В последние годы домики для животных начали появляться и на рынках.

– Я собак люблю с детства, – говорит предпринимательница Анна. – Так, как они доверяют людям, не доверяет никто. У меня был случай, когда пришла очень худая и обессиленная беременная собака. Я ее подкармливала. Потом она исчезла, а через некоторое время привела ко мне своих щенков. Привела, чтобы показать, какая она хорошая мама и какие они красивые. Щенков тогда быстро разобрали.

С соседями, у которых есть зоомагазин, мы договорились построить будку для двух собак, которые остались без своей кормилицы – женщина торговала, а потом ушла с рынка. Теперь у них есть теплый дом на ночь, а днем ставим два ящика, чтобы собаки отдыхали и имели хороший осмотр местности. Они любят смотреть, что и где происходит. Их дом даже называют трехзвездной собачьей гостиницей.

– Современная жизнь сделала людей более жестокими к животным. Но они полностью беззащитны, только смотрят в глаза с надеждой на помощь. Правду говорят, что собаки – последние ангелы на земле, – добавляет Анна.

Бездомных становится больше, а помощников?

Моим собеседникам приходится выдерживать жесткую борьбу с теми, кто не любит животных вовсе. В их адрес звучат угрозы, иногда доходит до разборок. Они не знают, увидят ли своих любимцев на следующий день. Но ситуация становится все более угрожающей: количество животных, которые оказываются на улице, катастрофически растет. В определенной степени это связано с большими деньгами, которые нужно потратить на оформление полного пакета документов на животное, которое хозяева хотят вывезти за границу, – на начало прошлого года эта сумма составляла около 10 тысяч гривен. Вот и оставляют кошек и собак под открытым небом.

Каждый должен сделать свой выбор: не обращать внимание на животных, которые нуждаются в помощи, или помочь им преодолеть холод и голод. Для этого нужно совсем немного – позволить животному согреться в подъезде, накормить, смастерить самый простой дом, который защитит от снега, дождя и мороза.