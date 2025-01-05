От «хостела» до «трехзвездочного отеля»: как одесситы строят теплый дом для бездомных животных

Сейчас жители разных городов Украины, в частности Тернополя, воплощают полезные инициативы, связанные с защитой от зимних морозов бездомных животных. Речь идет, прежде всего, об установке домиков, где четырехлапые будут иметь возможность защититься от холода, особенно ночью. Аналогичная инициатива за счет городского бюджета несколько лет назад была реализована в Одессе.
Существуют ли сейчас эти домики и как одесситам согреть бездомных животных этой зимой?
Домики для котиков – спасение или опасность?
В 2020 году в рамках программы «Общественный бюджет» в Одессе, по 42 адресам, было намерение установить многокомнатные домики для кошек и собак. Все было красиво, чистенько, прекрасно. Котикам и песикам новые дома понравились. Но тут же начались проблемы.
Чтобы установить домик в рамках «Общественного бюджета», все материалы для него нужно покупать официально – с соответствующими чеками. Это приводило к значительному удорожанию новых объектов. Каждый домик обходился в несколько тысяч гривен.
Затем домики нужно было поставить на баланс организаций, которые будут в дальнейшем заботиться о них. ОСМД, ЖСК и другие структуры не горели желанием брать на себя ответственность за бесплатные хостелы для домашних животных.
– Когда разрабатывали программу, не учли, что на открытой территории кошки, живущие в домике, превратятся в легкую добычу для бездомных собак, – говорит волонтер Татьяна Устименко. – Домик мог защитить их от холода, но не от более сильных и агрессивных животных. В Пересыпском районе погибло много стерилизованных кошек. Зачем тогда тратить силы и средства на стерилизацию, чтобы потом гибли кошки в пастях собак?
На мой взгляд, домики для кошек можно устанавливать только на закрытых территориях, на крышах гаражей, на деревьях. В таком случае у них есть шанс не погибнуть.
Хостелы для собак
Что касается собак, то им построить приют значительно проще и дешевле – пригодятся части старой мебели, ящики, толстый картон. Именно такой «хостел» уже несколько лет существует недалеко от железной дороги. На вид он не очень, но согреться и отдохнуть в нем могут до десятка собак. Рядом есть емкости для воды и еды. Четвероногим и местным жителям удалось найти общий язык – собак подкармливают, хостел периодически ремонтируют. Поэтому зимой собачья стая не мерзнет.
Собачью будку можно хорошо вписать в архитектурные особенности многоэтажки. Именно так поступили в одном из домов поселка Котовского. Двое мужчин откликнулись на просьбу своей соседки Светланы помочь не замерзнуть зимой местной собаке по кличке Матуся. Соорудили чудесную деревянную будку, изнутри утеплили ее пенопластом.
– Я каждый день кормлю много кошек и собак, – говорит Светлана. – Им очень тяжело зимой. Пока сильных холодов не было, но к ним нужно готовиться. Моя подопечная спит в теплой будке, где есть подушка и чистая постель. Об этом я забочусь дважды в месяц. На такое надеются и другие животные. Их на улицах становится все больше – люди выезжают, а кошек и собак оставляют на произвол судьбы. Если им не помогать, большое количество погибнет. А помочь можем только мы.
Некоторые жильцы строят капитальные домики для придомовых собак, которые всегда присматривают за детьми и подстерегают посторонних. Одна из таких будок появилась у старой пятиэтажки. Решение об установке будки принимали все жители – к двум местным собакам привыкли, их любят, поэтому и решили подарить им теплое жилье.
В последние годы домики для животных начали появляться и на рынках.
– Я собак люблю с детства, – говорит предпринимательница Анна. – Так, как они доверяют людям, не доверяет никто. У меня был случай, когда пришла очень худая и обессиленная беременная собака. Я ее подкармливала. Потом она исчезла, а через некоторое время привела ко мне своих щенков. Привела, чтобы показать, какая она хорошая мама и какие они красивые. Щенков тогда быстро разобрали.
С соседями, у которых есть зоомагазин, мы договорились построить будку для двух собак, которые остались без своей кормилицы – женщина торговала, а потом ушла с рынка. Теперь у них есть теплый дом на ночь, а днем ставим два ящика, чтобы собаки отдыхали и имели хороший осмотр местности. Они любят смотреть, что и где происходит. Их дом даже называют трехзвездной собачьей гостиницей.
– Современная жизнь сделала людей более жестокими к животным. Но они полностью беззащитны, только смотрят в глаза с надеждой на помощь. Правду говорят, что собаки – последние ангелы на земле, – добавляет Анна.
Бездомных становится больше, а помощников?
Моим собеседникам приходится выдерживать жесткую борьбу с теми, кто не любит животных вовсе. В их адрес звучат угрозы, иногда доходит до разборок. Они не знают, увидят ли своих любимцев на следующий день. Но ситуация становится все более угрожающей: количество животных, которые оказываются на улице, катастрофически растет. В определенной степени это связано с большими деньгами, которые нужно потратить на оформление полного пакета документов на животное, которое хозяева хотят вывезти за границу, – на начало прошлого года эта сумма составляла около 10 тысяч гривен. Вот и оставляют кошек и собак под открытым небом.
Каждый должен сделать свой выбор: не обращать внимание на животных, которые нуждаются в помощи, или помочь им преодолеть холод и голод. Для этого нужно совсем немного – позволить животному согреться в подъезде, накормить, смастерить самый простой дом, который защитит от снега, дождя и мороза.