Февраль по-одесски: праздник пушистых городских талисманов

Повезло котикам: у них так много праздников! Есть и Международный день кошек (8 августа), есть и Европейский день кота (сегодня, 17 февраля). В октябре празднуют свой день кошки США, 22 февраля – пушистики Японии… Все страны даже не перелечишь!
А мы прошлись по улицам города в феврале, чтобы увидеть, как же отмечают свой праздник наши европейские одесские талисманы-пушистики.
Ведь мы особенные: у нас даже собственная Кошачья тропа есть! А с началом войны патриотические котики на фасадах поднимают и дух, и настроение!
«Не журись, в кота гроші завелись», – вещает настенная надпись на бульваре Жванецкого. Не знаю, как с деньгами, а вот хвостатики бульвара хорошо знают: благодаря добрым людям они голодными не останутся!
Что касается праздника, то настроение у уличных хвостатиков, как у людей: у каждого свое!
Вот, например, в Городском саду котики горделивы и спокойны. Это настоящий психологический «этюд»: сидит себе котик или кошечка на скамейке, присматривается к тебе. Присядешь рядом – она и ухом не поведет.
Да, конечно, они очень разные: пугливые и оживленные, нежные и сердитые. А какие артисты! Как умеют «сыграть в ну очень-очень голодного»!
Кстати, двое моих знакомых на уличную прогулку без сухого корма для кошек не выходят. А соседка даже поучает: встретить котика и не погладить его – плохая примета.
Или такая картинка: продавщица на базаре свое место уступила котику. Я его фотографирую, а она говорит: «Вы только его не испугайте…»
О, эти уличные пушистые талисманы! Эти «выражения лиц» во всем диапазоне! А какое чувство собственного достоинства!
С праздником, одесские хвостатики! Оставайтесь нашими талисманами!
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