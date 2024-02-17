Февраль по-одесски: праздник пушистых городских талисманов

А мы прошлись по улицам города в феврале, чтобы увидеть, как же отмечают свой праздник наши европейские одесские талисманы-пушистики.

Ведь мы особенные: у нас даже собственная Кошачья тропа есть! А с началом войны патриотические котики на фасадах поднимают и дух, и настроение!

«Не журись, в кота гроші завелись», – вещает настенная надпись на бульваре Жванецкого. Не знаю, как с деньгами, а вот хвостатики бульвара хорошо знают: благодаря добрым людям они голодными не останутся!

Что касается праздника, то настроение у уличных хвостатиков, как у людей: у каждого свое!

Вот, например, в Городском саду котики горделивы и спокойны. Это настоящий психологический «этюд»: сидит себе котик или кошечка на скамейке, присматривается к тебе. Присядешь рядом – она и ухом не поведет.

Да, конечно, они очень разные: пугливые и оживленные, нежные и сердитые. А какие артисты! Как умеют «сыграть в ну очень-очень голодного»!

Кстати, двое моих знакомых на уличную прогулку без сухого корма для кошек не выходят. А соседка даже поучает: встретить котика и не погладить его – плохая примета.

Или такая картинка: продавщица на базаре свое место уступила котику. Я его фотографирую, а она говорит: «Вы только его не испугайте…»

О, эти уличные пушистые талисманы! Эти «выражения лиц» во всем диапазоне! А какое чувство собственного достоинства!

С праздником, одесские хвостатики! Оставайтесь нашими талисманами!

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