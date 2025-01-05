Від «хостелу» до «тризіркового готелю»: як одесити будують теплу оселю для безхатніх тварин

Будиночки для котиків – спасіння чи небезпека?

2020 року в межах програми «Громадський бюджет» в Одесі, за 42 адресами, мали намір встановити багатокімнатні будиночки для котів та собак. Все було гарненько, чистенько, чудово. Котикам та песикам нові оселі сподобались. Але відразу розпочалися проблеми.

Щоб встановити будиночок в межах «Громадського бюджету», всі матеріали для нього треба було купувати офіційно – з відповідними чеками. Це призводило до значного подорожчання нових обʼєктів. Кожен будиночок обходився у декілька тисяч гривень.

Потім будиночки треба було поставити на баланс організацій, які надалі опікуватимуться ними. ОСББ, ЖБК та інші структури не горіли бажанням брати на себе відповідальність за безкоштовні хостели для безхатніх тварин.

– Коли розробляли програму, не врахували, що на відкритій території кішки, що мешкають у будиночку, перетворяться на легку здобич для безхатніх собак, – каже волонтерка Тетяна Устименко. – Будиночок міг захистити їх від холоду, але не від більш сильних та агресивних тварин. В Пересипському районі загинуло багато стерилізованих кішок. Навіщо тоді витрачати сили та кошти на стерилізацію, щоб потім кішки гинули в пащах собак?

На мою думку, будиночки для кішок можна встановлювати лише на закритих територіях, на дахах гаражів, на деревах. У такому випадку в них є шанс не загинути.

Хостели для песиків

Щодо собак, то їм побудувати прихисток значно простіше і дешевше – згодяться частини старих меблів, ящики, товстий картон. Саме такий «хостел» вже декілька років існує недалеко від залізної дороги. На вигляд він не дуже, але зігрітися та перепочити в ньому мають можливість до десятка собак. Поряд є ємності для води та їжі. Чотирилапим та місцевим мешканцям вдалося добре порозумітися – собак підгодовують, хостел періодично ремонтують. Тому взимку собача зграя не мерзне.

Собачу будку можна гарно вписати в архітектурні особливості багатоповерхівки. Саме так зробили в одному з будинків селища Котовського. Два чоловіки відгукнулися на прохання своєї сусідки Світлани допомогти не замерзнути взимку місцевій собаці з кличкою Матуся. Збили чудову деревʼяну будку, зсередини утеплили її пенопластом.

– Я кожного дня підгодовую багато котів і собак, – каже Світлана. – Їм дуже важко взимку. Поки що сильних холодів не було, але до них треба готуватися. Моя підопічна спить у теплій будці, де є подушка і чиста постіль. Про це я дбаю двічі на місяць. На таке сподіваються і інші тварини. Їх на вулицях стає дедалі більше – люди виїздять, а котів і собак лишають напризволяще. Якщо їм не допомагати, велика кількість загине. А допомогти можемо лише ми.

Деякі мешканці будують капітальні оселі для прибудинкових собак, які завжди наглядають за дітьми і чатують на сторонніх. Одна з таких будок зʼявилася біля старої п’ятиповерхівки. Рішення про встановлення будки ухвалювали всі мешканці – до двох місцевих собак звикли, їх люблять, тому й вирішили подарувати їм теплу оселю.

Останніми роками будиночки для тварин почали зʼявлятися і на ринках.

– Я собак люблю з дитинства, – каже підприємниця Анна. – Так, як вони довіряють людям, не довіряє ніхто. В мене був випадок, коли прийшла дуже худа та знесилена вагітна собака. Я її підгодовувала. Потім вона зникла, а за деякий час привела до мене своїх цуценят. Привела, щоб показати, яка вона добра мама і які вони гарні. Цуценят тоді швидко розібрали.

З сусідами, які мають зоомагазин, ми домовились побудувати будку для двох собак, які залишились без своєї годувальниці, – жінка торгувала, а потім пішла з ринку. Тепер в них є тепла оселя на ніч, а вдень ставимо два ящики, щоб собаки відпочивали і мали добрий огляд місцевості. Вони полюбляють дивитися, що і де відбувається. Їхню домівку навіть називають тризірковим собачим готелем.

– Сучасне життя зробило людей більш жорстокими до тварин. Але вони зовсім беззахисні, лише дивляться в очі з надією на допомогу. Правду кажуть, що собаки – останні ангели на землі, – додає Анна.

Безхатніх більшає, а помічників?

Моїм співрозмовникам доводиться витримувати жорстку боротьбу з тими, хто не любить тварин зовсім. На їхню адресу лунають погрози, інколи доходить до розбірок. Вони не знають, чи побачать своїх улюбленців наступного дня. Але ситуація стає все більш загрозливою: кількість тварин, які опиняються на вулиці, катастрофічно зростає. Певною мірою це повʼязано з великими коштами, які треба витратити на оформлення повного пакету документів на тварину, котру хазяї хочуть вивезти за кордон, – на початок минулого року ця сума складала близько 10 тисяч гривень. От і залишають котів та собак просто неба.

Кожен має зробити свій вибір: не звертати уваги на тварин, які потребують допомоги, або допомогти їм подолати холод і голод. Для цього треба зовсім трошки – дозволити тварині зігрітися у підʼїзді, нагодувати, змайструвати найпростішу оселю, яка захистить від снігу, дощу та морозу.