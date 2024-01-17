Как «Одесская жизнь» с талисманом Нового базара знакомилась (фоторепортаж)

Кот – «не просто так»

Талисман?.. Да, но этого мало. Познакомиться с котиком Бельчиком хотелось поближе. Но это было почти невозможно: он не останавливается и не общается с кем попало.

Он «не просто так», он талисман. Да и этого мало. Ибо его горделивая царственная походка — это, скажу вам, нечто. Проходит, словно присматривается: все ли на базаре в порядке, ведут ли себя здесь вежливо, да и вообще словно спрашивает: как дела? А в объектив попадать не очень любит.

О, этот Новый базар! Он полон разнообразных интересностей! Кстати, не случайно установлен именно здесь «памятник» кошке Базарине, прожившей на Новом всю свою жизнь …

А вот это пушистое создание… О нем пришлось собирать материал долго. И перед тем, как я встретила Ольгу, работающую в зоомагазине на Новом базаре, и где «прописан» наш Бельчик, все же узнала о котике кое-что.

Бельчик, он же…

Бельчик… Он же — Бельчонок, он же — Лёва, он же — Белый озорник, Белый разбойник… Пока собирала все эти имена одного того же котика, думала, что речь идет о разных котах. Да нет — это все о нашем Бельчике. Ведь базар не маленький, вот как оказалось, и называют его часто по-разному. Но одинаково любят. А еще — ну очень уважают. Я же говорю — царственный он, гордый, величавый какой-то.

Где любит прогуливаться? Ну, конечно, возле мясного корпуса. Видела я эту прогулку-охоту: неторопливо поднимается наш Бельчик (Лева и т.д.) по лестнице и ждет, пока ему откроют дверь. Сидит себе, словно намекает: давайте уже, открывайте, проголодался я.

В корпусе мне поведали, что именно ест наш герой. Так вот, оказалось, что в рационе только куриная грудинка. Все остальное Бельчика никак не интересует!

Подсказали мне в местном кафе чисто по-одесски:

— Хотите поближе познакомиться с нашим красавцем, идите по Стометровой улице, найдете там зоомагазин, вот и увидите, где проживает Белый разбойник (и почему разбойник?!..)

— По Стометровой?!

— Да, эта улица длиной ровно сто метров… Поэтому так зовется…

Боже, как много я еще не знаю о Новом базаре!

Так мы встретились с Бельчонком. Его хозяйка Ольга предупредила:

— Снимайте, пожалуйста. Но, как видите, он сейчас спит. Будить нельзя.

Ничего себе! Я же говорю: этот котик не столько талисман, сколько царственная особа!

Не просто хорошенький пушистик

Пока снимала спящее царственную особу, Ольга рассказала, что красавцу где-то около семи лет. Да, он любит куриную грудинку, но и лакомится кошачьим кормом. Летом Бельчик имеет возможность избавиться от своей слишком жаркой пушистости: становится клиентом парикмахерской для животных.

Говорим, а котик себе спит в собственной кровати, иногда (подслушивает, что ли?) демонстрирует мне то лапку, то свой пушистый хвост… Покупатели его мало интересуют: во-первых, знает, что Ольга будет оберегать его сон, во-вторых, он уже так привык к этим «ой, какой красавец!», что все это ему как-то…

Ольга добавила к моим фото Бельчика свои. Поэтому мы можем увидеть его в разные периоды жизни.

И еще… Вот это известное «работает кот рекламой в зоомагазине» для Бельчика не очень уместно. Сама видела, как он «рекламирует» еще и чай, и крупы, и другие товары.

Одна женщина на базаре мне даже сказала:

— Я его как увидела возле магазина с крупами, так забыла, за чем именно шла туда…

Оно и понятно, ведь это не просто хорошенький пушистик, а талисман старейшего одесского рынка. Что хочет, то и рекламирует. А скорее, где хочет, там и прогуливается или ложится отдохнуть: базар большой, работы много…

Фото: Мария Котова