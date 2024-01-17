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Как «Одесская жизнь» с талисманом Нового базара знакомилась (фоторепортаж)

Как «Одесская жизнь» с талисманом Нового базара знакомилась (фоторепортаж)

Этого белого (с немного серым) красавца знают на Новом базаре почти все. Или хотя бы раз, но видели. Не раз присматривалась, как покупатели останавливаются, чтобы присмотреться к этой пушистой красоте. Его считают талисманом рынка. А еще у этого кота множество имен.

Кот – «не просто так»

Талисман?.. Да, но этого мало. Познакомиться с котиком Бельчиком хотелось поближе. Но это было почти невозможно: он не останавливается и не общается с кем попало.

Кот на Новом базаре. Котова

Он «не просто так», он талисман. Да и этого мало. Ибо его горделивая царственная походка — это, скажу вам, нечто. Проходит, словно присматривается: все ли на базаре в порядке, ведут ли себя здесь вежливо, да и вообще словно спрашивает: как дела? А в объектив попадать не очень любит.

Кот на Новом базаре. Котова

О, этот Новый базар! Он полон разнообразных интересностей! Кстати, не случайно установлен именно здесь «памятник» кошке Базарине, прожившей на Новом всю свою жизнь …

А вот это пушистое создание… О нем пришлось собирать материал долго. И перед тем, как я встретила Ольгу, работающую в зоомагазине на Новом базаре, и где «прописан» наш Бельчик, все же узнала о котике кое-что.

Кот на Новом базаре. Котова

Бельчик, он же…

Бельчик… Он же — Бельчонок, он же — Лёва, он же — Белый озорник, Белый разбойник… Пока собирала все эти имена одного того же котика, думала, что речь идет о разных котах. Да нет — это все о нашем Бельчике. Ведь базар не маленький, вот как оказалось, и называют его часто по-разному. Но одинаково любят. А еще — ну очень уважают. Я же говорю — царственный он, гордый, величавый какой-то.

Где любит прогуливаться? Ну, конечно, возле мясного корпуса. Видела я эту прогулку-охоту: неторопливо поднимается наш Бельчик (Лева и т.д.) по лестнице и ждет, пока ему откроют дверь. Сидит себе, словно намекает: давайте уже, открывайте, проголодался я.

Кот на Новом базаре. Котова

В корпусе мне поведали, что именно ест наш герой. Так вот, оказалось, что в рационе только куриная грудинка. Все остальное Бельчика никак не интересует!

Кот на Новом базаре. Котова

Подсказали мне в местном кафе чисто по-одесски:

— Хотите поближе познакомиться с нашим красавцем, идите по Стометровой улице, найдете там зоомагазин, вот и увидите, где проживает Белый разбойник (и почему разбойник?!..)

— По Стометровой?!

— Да, эта улица длиной ровно сто метров… Поэтому так зовется…

Боже, как много я еще не знаю о Новом базаре!

Так мы встретились с Бельчонком. Его хозяйка Ольга предупредила:

— Снимайте, пожалуйста. Но, как видите, он сейчас спит. Будить нельзя.

Кот на Новом базаре. Котова

Ничего себе! Я же говорю: этот котик не столько талисман, сколько царственная особа!

Не просто хорошенький пушистик

Пока снимала спящее царственную особу, Ольга рассказала, что красавцу где-то около семи лет. Да, он любит куриную грудинку, но и лакомится кошачьим кормом. Летом Бельчик имеет возможность избавиться от своей слишком жаркой пушистости: становится клиентом парикмахерской для животных.

Кот на Новом базаре. Котова

Говорим, а котик себе спит в собственной кровати, иногда (подслушивает, что ли?) демонстрирует мне то лапку, то свой пушистый хвост… Покупатели его мало интересуют: во-первых, знает, что Ольга будет оберегать его сон, во-вторых, он уже так привык к этим «ой, какой красавец!», что все это ему как-то…

Ольга добавила к моим фото Бельчика свои. Поэтому мы можем увидеть его в разные периоды жизни.

Кот на Новом базаре. Котова

И еще… Вот это известное «работает кот рекламой в зоомагазине» для Бельчика не очень уместно. Сама видела, как он «рекламирует» еще и чай, и крупы, и другие товары.

Кот на Новом базаре. Котова

Одна женщина на базаре мне даже сказала:

— Я его как увидела возле магазина с крупами, так забыла, за чем именно шла туда…

Кот на Новом базаре. Котова

Оно и понятно, ведь это не просто хорошенький пушистик, а талисман старейшего одесского рынка. Что хочет, то и рекламирует. А скорее, где хочет, там и прогуливается или ложится отдохнуть: базар большой, работы много…

Фото: Мария Котова

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