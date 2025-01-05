Новости Одессы и Одесской области

На Дерибасовской образовалась вкусная очередь (фоторепортаж)

На Дерибасовской образовалась вкусная очередь (фоторепортаж)

На Дерибасовской в эти дни настоящий ажиотаж: после реставрации открылся McDonald`s. Как и огромную елку, расположенную неподалеку, его называют «главным».

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– Какая вкусная очередь! – услышала я, разглядывая, как в середину спешат посетители.

Практически все столики на улице заняты.

Внутрь зайти не так уж просто: людей довольно много, почти все с детьми.

Очередь в Макдональдз на Дерибасовской
Очередь в Макдональдз на Дерибасовской2
Макдональдз на Дерибасовской снова открыт

– Может в другой раз? – спрашивает женщина у сына лет десяти.

Мальчик сразу в слезы:

– Ты же обещала!..

Женщина вздыхает, успокаивает ребенка:

– Ну будем стоять.

Макдональдз на Дерибасовской, посетители
Макдональдз на Дерибасовской, вывеска
Макдональдз на Дерибасовской, очередь

Как уже сообщала «Одесская жизнь», McDonald`s на Дерибасовской, 23 расположен в памятке архитектуры – доме Мангуби (1875 год).

Компания и модернизировала само заведение, и восстановила фасад здания, сохранив уникальную архитектуру Одессы.

Как выглядят здание и «вкусные очереди» – смотрите на наших фотографиях.

Макдональдз на Дерибасовской, после реставрации
Макдональдз на Дерибасовской, здание
Макдональдз на Дерибасовской, вкусная очередь
Вкусная очередь в Макдональдз на Дерибасовской, 5 января 2025 г.

А еще мы рассказывали, где в Одессе попробовать самые лучшие пончики и праздничные блюда.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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