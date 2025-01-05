На Дерибасовской образовалась вкусная очередь (фоторепортаж)

– Какая вкусная очередь! – услышала я, разглядывая, как в середину спешат посетители.

Практически все столики на улице заняты.

Внутрь зайти не так уж просто: людей довольно много, почти все с детьми.

– Может в другой раз? – спрашивает женщина у сына лет десяти.

Мальчик сразу в слезы:

– Ты же обещала!..

Женщина вздыхает, успокаивает ребенка:

– Ну будем стоять.

Как уже сообщала «Одесская жизнь», McDonald`s на Дерибасовской, 23 расположен в памятке архитектуры – доме Мангуби (1875 год).

Компания и модернизировала само заведение, и восстановила фасад здания, сохранив уникальную архитектуру Одессы.

Как выглядят здание и «вкусные очереди» – смотрите на наших фотографиях.

А еще мы рассказывали, где в Одессе попробовать самые лучшие пончики и праздничные блюда.

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