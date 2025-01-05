На Дерибасовской образовалась вкусная очередь (фоторепортаж)

На Дерибасовской в эти дни настоящий ажиотаж: после реставрации открылся McDonald`s. Как и огромную елку, расположенную неподалеку, его называют «главным».
– Какая вкусная очередь! – услышала я, разглядывая, как в середину спешат посетители.
Практически все столики на улице заняты.
Внутрь зайти не так уж просто: людей довольно много, почти все с детьми.
– Может в другой раз? – спрашивает женщина у сына лет десяти.
Мальчик сразу в слезы:
– Ты же обещала!..
Женщина вздыхает, успокаивает ребенка:
– Ну будем стоять.
Как уже сообщала «Одесская жизнь», McDonald`s на Дерибасовской, 23 расположен в памятке архитектуры – доме Мангуби (1875 год).
Компания и модернизировала само заведение, и восстановила фасад здания, сохранив уникальную архитектуру Одессы.
Как выглядят здание и «вкусные очереди» – смотрите на наших фотографиях.
А еще мы рассказывали, где в Одессе попробовать самые лучшие пончики и праздничные блюда.
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