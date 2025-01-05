Из старого года – в новый: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 30 декабря 2024 года по пятое января 2025 года?
30 декабря
Новогодние авторские игрушки – в тренде. Некоторые даже покупают их вместо елок.
31 декабря
Продажа елок в последний день года:
1 января
Одесская Аркадия в первый день Нового года.
2 января
Хотя Привоз на второй день Нового года все еще закрыт, можно кое-что прикупить рядом с ним.
3 января
Новогодние подарки: Тетя Соня – с бусами, ее котик – в ярком шарфике:
4 января
McDonald’s на Дерибасовской уже открыл свои двери для посетителей.
5 января
Дежурный на Новом базаре: все ли в порядке?
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