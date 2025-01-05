Новости Одессы и Одесской области

Из старого года – в новый: семь мгновений одесской недели

Из старого года – в новый: семь мгновений одесской недели

Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 30 декабря 2024 года по пятое января 2025 года?

30 декабря

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Новогодние авторские игрушки – в тренде. Некоторые даже покупают их вместо елок.

Фото дня: авторские новогодние игрушки

31 декабря

Продажа елок в последний день года:

Фото дня: продажа елок

1 января

Одесская Аркадия в первый день Нового года.

Фото дня: Новогодняя Аркадия

2 января

Хотя Привоз на второй день Нового года все еще закрыт, можно кое-что прикупить рядом с ним.

Фото дня: у Привоза

3 января

Новогодние подарки: Тетя Соня – с бусами, ее котик – в ярком шарфике:

Фото дня: Новогодние подарки

4 января

McDonald’s на Дерибасовской уже открыл свои двери для посетителей.

Макдональдз на Дерибасовской, после реставрации

5 января

Дежурный на Новом базаре: все ли в порядке?

Фото дня: дежурный на Новом рынке

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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