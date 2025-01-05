Из старого года – в новый: семь мгновений одесской недели

30 декабря

Новогодние авторские игрушки – в тренде. Некоторые даже покупают их вместо елок.

31 декабря

Продажа елок в последний день года:

1 января

Одесская Аркадия в первый день Нового года.

2 января

Хотя Привоз на второй день Нового года все еще закрыт, можно кое-что прикупить рядом с ним.

3 января

Новогодние подарки: Тетя Соня – с бусами, ее котик – в ярком шарфике:

4 января

McDonald’s на Дерибасовской уже открыл свои двери для посетителей.

5 января

Дежурный на Новом базаре: все ли в порядке?

Фото автора