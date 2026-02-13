Ключевые моменты:

Киоск на Привозе, прославившийся благодаря TikTok владельца Тиграна, продолжает работать.

Шаурма с семгой и красной икрой в наличии, но подорожала.

Вариант с креветками и сулугуни тоже есть и, что удивительно, подешевел.

Состав позиций остался неизменным, включая черный лаваш, крем-чиз, семгу и икру.

Существует ли «Шаурма на Екатерининской»

Год назад в рубрике «Смачное место» мы тестировали необычные варианты шаурмы в киоске возле Привоза — на пересечении Пантелеймоновской и Европейской (бывшая Екатерининская) улиц. Заведение работает около девяти лет, однако настоящий ажиотаж вокруг него начался после того, как владелец и «шеф-повар» Тигран завел страницу в TikTok. Благодаря харизме и эффектному процессу приготовления он собрал более 450 тысяч подписчиков, а видео регулярно набирают тысячи просмотров.

Ко Дню шаурмы 13 февраля мы вернулись, чтобы проверить: работает ли киоск сейчас и остались ли в меню те же позиции, которые вызвали интерес в прошлом году. Заведение на месте, очереди в обеденное время сохраняются, а «морские» варианты шаурмы готовят и сегодня.

Шаурма с семгой и красной икрой

В прошлом году эта позиция стоила 390 грн, сейчас — 410 грн. В составе — черный лаваш, крем-чиз, рукола, свежие помидоры, кусочки соленой семги, соус тартар и красная икра сверху. Лаваш лишь слегка поджаривают, чтобы он оставался мягким внутри и имел легкую хрустящую корочку снаружи. Сочетание кремового сыра, соленой рыбы и икры создает насыщенный, но сбалансированный вкус.

Лайфхак, как получить больше икры, остался актуальным: если попросить разрезать шаурму пополам, икру выкладывают на оба среза. Таким образом ее становится больше — и визуально, и фактически.

Шаурма с креветками и сулугуни

Эта позиция, наоборот, подешевела — с 380 грн до 360 грн. Креветки обжаривают с прованскими травами и лимонным соком, добавляют сулугуни и зелень. После сборки шаурму дольше держат на гриле: сыр плавится, лаваш становится хрустящим, а начинка — более насыщенной. Это один из самых сытных вариантов в меню.

Что изменилось за год? Главные изменения касаются только стоимости. Состав ингредиентов остался тем же, что и во время нашего предыдущего обзора. Киоск продолжает работать в формате открытой кухни — процесс приготовления можно видеть своими глазами, а также в TikTok-видео Тиграна.

Вывод

Ко Дню шаурмы 13 февраля можно констатировать: одесский эксперимент с морепродуктами выдержал проверку временем. Шаурма с семгой и икрой стала дороже, вариант с креветками — доступнее, но сама идея «морской» шаурмы в Одессе остается актуальной уже как минимум год.

