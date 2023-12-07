Море возле Одессы превратилось в капучино: что это за редкое явление

Видео морской пены публикуют одесситы в соцсетях.

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Cappuccino Coast – один из самых редких феноменов в природе

По мнению ученых эта пена появляется в результате накопления водорослей, морской соли, всевозможных отходов и в сочетании с штормовым ветром, который выступает здесь практически как миксер, взбивая при помощи волн все отходы в густую пену, а затем выбрасывает за ненадобностью ее на берег. Эта пена не опасна для человека, но окружающая среда и постройки все же страдают, ведь пена содержит большое количество соли, которая оставляет при высыхании белые следы и потеки.

Примечательно то, что с каждым годом это явление напоминает о себе все чаще и чаще. Видимо океан и море получают ударную дозу отходов от жизнедеятельности человека, и вот таким способом океан самоочищается, выбрасывая все ненужное на землю.

Самый большой пенный выброс наблюдался в 2007 году у берегов Сиднея, Австралия и в 2012 году у берегов Кейптауна, Южная Африка.

Напомним, вечером, 5 ноября, жители Одесской и других областей Украины наблюдали редкое природное явление — полярное сияние “Аврора”, которое окрасило небо в ярко красный цвет.