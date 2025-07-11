Ключевые моменты:

Работает штаб поддержки пострадавших в Хаджибейском районе

Можно подать заявление на материальную помощь и получить консультацию

Как получить помощь

Работники районной администрации, которые входят в состав штаба, принимают заявления на получение материальной помощи. Выплаты производятся в рамках Городской целевой программы «Незламна Одеса», рассчитанной на помощь одесситам в чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, жители могут получить консультации по вопросам оформления компенсации по государственной программе «ЕВосстановление». Для обращения в оперативный штаб предоставлены номера телефонов: (048) 752-96-16 и (048) 752-96-17. Линии работают в рабочие дни, и власти призывают пострадавших не медлить с подачей заявлений.

Напомним, 11 июля в результате утренней атаки дронами на Одессу была разрушена конюшня, есть погибшие и раненые животные (видео)

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