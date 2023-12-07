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Похолодание привело к дефициту в энергосистеме Украины: введут ли графики отключений

Похолодание привело к дефициту в энергосистеме Украины: введут ли графики отключений

Из-за сегодняшнего снижения температуры в Украине возник дефицит в энергосистеме. Поэтому с 11 до 19 часов для сбалансирования применили аварийную помощь из Румынии, Польши, Словакии.

Об этом сообщают на странице НЭК «Укрэнерго».

В своем сообщении энергетики просят украинцев потреблять электроэнергию экономно.

Несколько дней назад в результате обстрела юга Украины прекратила работу одна из теплоцентралей. В аварийный ремонт выведено 5 блоков на тепловых электростанциях в разных регионах страны.

Поэтому на электростанциях нет свободных мощностей. А потребление электроэнергии из-за похолодания увеличилось на 2,7%, что равняется работе двух блоков тепловых электростанций.

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Также на помощь энергетической системе не могут прийти солнечные электростанции, поскольку плотная облачность по всей стране не позволяет им работать на полную мощность.

Чтобы избежать отключения света украинцам, НЭК «Укрэнерго» вынуждена привлечь аварийную помощь от западных соседей — Словакии, Румынии и Польши. Общее количество заимствованных мощностей – 700 МВт.

Но, как сообщают в «Укрэнерго», лимиты потребления не вводились, графики отключений не вводились и не прогнозируются.

Справка от «Укрэнерго»:

статистика - укренерго

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Редакция ПРОФИЛЬ

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