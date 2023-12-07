Зсуви ґрунту в історії Одесі: понад 250 випадків, які регулярно руйнували берегову зону

7 грудня 1912 року на морському узбережжі від Ланжерона до Відради стався великий зсув ґрунту, який спричинив великі руйнування.
Одеса завжди страждала від зсувів, які були головним болем усієї одеської влади. Крім того, зсуви перешкоджали зростанню міста і будівництву будівель у прибережній зоні. Протягом більш ніж 17 кілометрів – від порту до Люстдорфа – немає ділянок, де зсуви не руйнували б узбережжя, змінивши берегову лінію.
З 1797 року в Одесі було зареєстровано понад 250 великих зсувів. Один із найзначніших було зафіксовано 1855 року в районі Дачі Ковалевського. 1861 року на Ланжероні в море опустилася ділянка площею близько 10 тисяч квадратних метрів, а 1897 року в море «з’їхала »частина берега на Малому Фонтані.
Наслідки зсуву 1912 року
Зсув ґрунту, що стався 7 грудня 1912 року, був не найбільшим, але досить небезпечним: ділянка берега завдовжки понад кілометр і завширшки 64 метри опустилася на 19 метрів. Було зруйновано будівлі та споруди, які перебували в зоні зсуву ґрунту. Тієї ж зими історія повторилася: у море сповз шматок берега на Великому Фонтані.
Перш ніж міська влада почала займатися цією проблемою, минуло понад місяць – комісія технічного товариства розпочала роботу тільки 15 січня 1913 року. На першому ж засіданні було відновлено постійну комісію зі зсувів ґрунту, яка зайнялася вирішенням цієї проблеми. Втім, без особливого успіху.
Зсув ґрунту в Одесі 1918 року
Через кілька років, у травні 1918 року, зсув ґрунту знову «з’їв »шматок одеського берега, цього разу в море опустилася частина вулиці Чорноморської. Грунт біля берегової смуги став осідати ще вранці, і «прибережні дачі з садами і будівлями сповзли до моря, утворивши в багатьох місцях глибокі прірви». Припинився рух трамвая, зник телефонний зв’язок.
Проблема зсувів в Одесі не вирішена досі і залишається як і раніше актуальною – попри те, що нею займаються фахівці багатьох напрямків науки.
Джерела: grad.ua, А. Догадайло «З історії одеських зсувів»
Фото: usionline.com