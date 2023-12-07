Зсуви ґрунту в історії Одесі: понад 250 випадків, які регулярно руйнували берегову зону

Одеса завжди страждала від зсувів, які були головним болем усієї одеської влади. Крім того, зсуви перешкоджали зростанню міста і будівництву будівель у прибережній зоні. Протягом більш ніж 17 кілометрів – від порту до Люстдорфа – немає ділянок, де зсуви не руйнували б узбережжя, змінивши берегову лінію.

З 1797 року в Одесі було зареєстровано понад 250 великих зсувів. Один із найзначніших було зафіксовано 1855 року в районі Дачі Ковалевського. 1861 року на Ланжероні в море опустилася ділянка площею близько 10 тисяч квадратних метрів, а 1897 року в море «з’їхала »частина берега на Малому Фонтані.

Наслідки зсуву 1912 року

Зсув ґрунту, що стався 7 грудня 1912 року, був не найбільшим, але досить небезпечним: ділянка берега завдовжки понад кілометр і завширшки 64 метри опустилася на 19 метрів. Було зруйновано будівлі та споруди, які перебували в зоні зсуву ґрунту. Тієї ж зими історія повторилася: у море сповз шматок берега на Великому Фонтані.

Перш ніж міська влада почала займатися цією проблемою, минуло понад місяць – комісія технічного товариства розпочала роботу тільки 15 січня 1913 року. На першому ж засіданні було відновлено постійну комісію зі зсувів ґрунту, яка зайнялася вирішенням цієї проблеми. Втім, без особливого успіху.

Зсув ґрунту в Одесі 1918 року

Через кілька років, у травні 1918 року, зсув ґрунту знову «з’їв »шматок одеського берега, цього разу в море опустилася частина вулиці Чорноморської. Грунт біля берегової смуги став осідати ще вранці, і «прибережні дачі з садами і будівлями сповзли до моря, утворивши в багатьох місцях глибокі прірви». Припинився рух трамвая, зник телефонний зв’язок.

Проблема зсувів в Одесі не вирішена досі і залишається як і раніше актуальною – попри те, що нею займаються фахівці багатьох напрямків науки.

Джерела: grad.ua, А. Догадайло «З історії одеських зсувів»

Фото: usionline.com