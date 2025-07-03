Ключевые моменты:

В результате дроновой атаки 3 июля в Одессе пострадала 9-этажка, охвачены огнем квартиры на 7–9 этажах;

6 квартир разрушены полностью, 36 — частично повреждены;

Пострадали 5 человек, среди них 2 ребенка;

Эвакуированы 50 жителей, 10 спасены с верхних этажей, включая детей.

Под ударом российских дронов оказалась 9-этажка, пожары охватили квартиры на 7, 8 и 9 этажах. Спасатели эвакуированы 50 жителей дома. С помощью специальной техники с верхних этажей спасены 10 человек, из них 2 детей.

Как сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, в результате атаки шесть квартир разрушены полностью, еще 36 — частично повреждены.

По предварительной информации, пять человек пострадали, двое из них — мальчик и девочка 7 и 9 лет. Дети, с отравлением продуктами горения, госпитализированы. Другие взрослые пострадавшие, после получения всей необходимой медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

Рядом с домом развернут Пункт Несокрушимости ГСЧС, на месте работают психологи.

Спасатели с помощью сейсмографического прибора установили контроль за движением разрушенных конструктивных элементов пострадавшей многоэтажки, чтобы не допустить обрушения опасных обломков.

Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.

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