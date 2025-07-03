Ключевые моменты:
- В результате дроновой атаки 3 июля в Одессе пострадала 9-этажка, охвачены огнем квартиры на 7–9 этажах;
- 6 квартир разрушены полностью, 36 — частично повреждены;
- Пострадали 5 человек, среди них 2 ребенка;
- Эвакуированы 50 жителей, 10 спасены с верхних этажей, включая детей.
Под ударом российских дронов оказалась 9-этажка, пожары охватили квартиры на 7, 8 и 9 этажах. Спасатели эвакуированы 50 жителей дома. С помощью специальной техники с верхних этажей спасены 10 человек, из них 2 детей.
Как сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, в результате атаки шесть квартир разрушены полностью, еще 36 — частично повреждены.
По предварительной информации, пять человек пострадали, двое из них — мальчик и девочка 7 и 9 лет. Дети, с отравлением продуктами горения, госпитализированы. Другие взрослые пострадавшие, после получения всей необходимой медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.
Рядом с домом развернут Пункт Несокрушимости ГСЧС, на месте работают психологи.
Спасатели с помощью сейсмографического прибора установили контроль за движением разрушенных конструктивных элементов пострадавшей многоэтажки, чтобы не допустить обрушения опасных обломков.
Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.
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