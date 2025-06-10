Для реализации задумки было приобретено оборудование, сельхозтехника и установлены две теплицы. В одной из них ученики планируют выращивать редкие и экзотические культуры.

Семена выбирали преподаватели вместе с учениками. При выращивании соблюдали стандартную технологию, уделяя особое внимание экологичности, применяя биопрепараты и исключая химические удобрения и пестициды.

– Такой подход способствует производству безопасной и полезной продукции, сохранению почвы и экосистемы. Преимущества экологического выращивания – это безопасные продукты, меньшая зависимость от химикатов, улучшение плодородия почвы, гармония с природой. Все это стало возможным благодаря плодотворной работе директора Северного профессионального колледжа Ярославы Жирун, – отмечает заместитель директора Кодымского отделения Северного профессионального колледжа Ольга Винницкая.

Жители Кодымы с удовольствием поддержали студенческую инициативу – они покупают огурцы, выращенные молодыми аграриями. Таким образом покупатели поддерживают отечественного производителя и развитие профессионального образования, ведь вырученные средства пойдут на развитие самого учреждения.

– Хрустящие, свежие, экологически чистые! Выращенные без химии, проверенные на нитраты. Пробуешь – и хочется еще! Призываю покупать огурцы, выращенные нашими студентами, – делится жительница Кодымы Людмила Петрик.

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