Ключевые моменты:

В Одесской области за нескошенные сорняки и дикую растительность возле домов предусмотрены штрафы.

Для граждан штраф составляет от 340 до 1360 грн, для должностных лиц и ФЛП – от 850 до 1700 грн.

Конкретные требования к содержанию территорий определяют правила благоустройства каждой громады.

Владельцы и пользователи земельных участков обязаны ухаживать за прилегающей территорией, даже если не проживают по этому адресу.

За сжигание сухой травы и растительных остатков предусмотрены штрафы.

Сорняки могут дорого обойтись

Владельцам частных домов, предприятиям и физическим лицам-предпринимателям в Одесской области следует внимательнее следить за состоянием близлежащих территорий. Ведь за нескошенные сорняки и другую дикую растительность предусмотрены административные штрафы. К слову, будут отдельно наказывать и за сжигание сухой травы и растительных остатков.

Следует отметить, что конкретные требования к содержанию территорий определяются правилами благоустройства каждой территориальной громады. К примеру, в некоторых громадах устанавливают максимально допустимую высоту травы – чаще всего до 10 сантиметров.

Контроль соблюдения этих правил осуществляют органы местного самоуправления. Именно они фиксируют нарушения и могут налагать штрафы, максимальный размер которых составляет 1700 гривен.

Соответственно, обязанность собственников поддерживать земельный участок в надлежащем состоянии возлагается на его владельца или пользователя в соответствии со статьей 91 Земельного кодекса Украины и Закона Украины «О благоустройстве населенных пунктов». Это требование распространяется на частные земельные участки, придомовые территории частных домов и действует даже в тех случаях, когда владелец фактически не проживает по этому адресу.

Отсутствие права собственности на землю также не всегда освобождает от необходимости убирать сорняки и другие вредные растения, в частности, если речь идет о территории, которая находится в пользовании или нуждается в уходе.

Добавим, что уплата штрафа не отменяет обязанности привести территорию в надлежащее состояние.

Для граждан штраф составляет от 340 до 1360 гривен, а для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей – от 850 до 1700 гривен.

Ну а попытка избавиться от сорняков путем сжигания тоже является нарушением. За сжигание сухой травы, листьев и других растительных остатков статья 82 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф от 340 до 1360 гривен для граждан и от 850 до 1700 гривен для должностных лиц.

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