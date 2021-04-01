Одесские картинки: Юморинка — без карантинки (фото)

Даже в те времена, когда мы как-то обходились без короны в ее новом смысле, когда Юморина проходила шумно, бурно и где-то даже весело, главный одесский юмор в качестве его «юморинок» встречался нам на одесских улицах — ежегодно и ежедневно. И, к счастью, в этом смысле у нас все в порядке и сейчас.

Что в имени твоем?

Юморина второй год подряд будет проходить без умопомрачительных мега-шествий и установки сцен, с которых одесситам усердно пытались поднять градус веселья Но одесские уличные картинки продолжают напоминать, что мы таки да — не разучились относиться к жизни с позитивом.

Юморная хроника одесских улиц продолжается. Тема «смеемся с короны» как-то «подувяла», и одесские памятники с арт-объектами за малым исключением перестали рядиться в маски (как-то уже не «греет» такой юморок). Что же имеем? Имеем названия магазинов, кафешек и прочих заведений, где решили, что если «ласковенько, с намеком», то все тип-топ.

Вчитываемся: ресторанчик (так и начертано на вывеске) «Бутер в ротик». Миленько.

Именные заведения тоже впечатляют: «Сантехника от Васи», «Запчасти у дяди Васи». Один и тот же это Вася или нет? А какая вам, собственно, разница?! Если от Васи — значит, круто.

А это — вообще супер-класс: «Мясорубка by дядя Миша». Надпись сделана на изображении топора-секатора. А-а-а-а-а!!! Не, не пугайтесь. Разберитесь. А разобраться не так уж и сложно. Мясорубка в данном случае — не кухонная принадлежность, а от слова «рубать», то бишь, простите, «жрать». В данном случае — мясо. Его здесь подают. Вот все и сложилось воедино: «Мясорубка by дядя Миша» — всего лишь название мясного ресторана.

Вам попроще чего-нибудь? Но очень по-одесски? Пожалте: «I like пожрать». Мне вот очень понравилось. Соединение некой европейскости и «конкретной» одесскости.

Еще новинки вывесок с юморинкой? Ловите! «Делай ШОТИ хочешь», или вот еще прелесть: «Шавермыч». Ну что, как теперь принято говорить, «улыбнуло?». Нет? Так вам таки надо срочно на рыбалку. Вы только пойдете покупать снасти, и вам уже станет весело, когда увидите, какая рыбонька служит там рекламой.

Прайс-лист на интеллектуальные услуги

Пошли дальше. Вернее, вовнутрь. Некоторые кафешки в Одессе стали поднимать настроение клиентам именно изнутри. Я, например, в восторге от мотивационных направлений.

Ну как не расхохотаться от этого: «Какой бы ни был стресс, держите под контролем мозги, язык и вес»?.. Или от прайс-листа на интеллектуальные услуги, которые я зафиксировала в одной милейшей кафешке. Из него узнаем, что в этой кафешке вам готовы «бесплатно подарить задумчивый взгляд», а вот «вникание в вашу проблему с исправлением недостатков» потянет на 600 гривен. Другие услуги тоже «завораживают».

Кстати, когда вас встречают в кафе плакатом «Сегодня — отличный день для совершения подвига», вы сразу понимаете, что находитесь в Одессе…

Просто зайди и купи

Любой товар должен быть продан. Продавать в Одессе желательно весело, с искристой юморинкой. «Если Вы из тех, кому ничего не надо, то у вас ничего и не будет!» — вот суть происходящего. «Почему нет, когда да! Просто зайди и купи» — немного в лоб, но тоже смешно.

А эти призывы с неким философским налетом! Рожица с коротким текстом «Люби!» или: «А вы шо думали? Нада пробовать!», еще: «Каждый божий день, с 8:30 до 17:00, хочешь быть здоровым? Будь!». Как вы догадались, обозначенное время — это период работы данной торговой точки.

«Коля, ты булку буш или не буш?»

Ну и в тренде — по-прежнему наши «подорожники». Ах, какой слог: «Господа купите нож, шоб я таки за Вас не переживал»! Простенькое «Если муж грустит слегка, то купи ему пивка» перемежается с конкретикой: «Лучшее место забить на диету».

А эти кофейные «продвижения»! Какой колорит! «КофЭ — самый цимес. 6-й напиток за вашу улыбку», слегка сложное в постижении «Пей кофе и сможешь делать глупости быстрее и энергичнее», крик души «Дайте мне кофе, и никто не пострадает!»…

И все же, если бы я распределяла «места» среди чисто одесских текстов на чисто одесскую юморную рекламно-проталкивающую тематику, то безоговорочно отдала бы первое место посланию на «подорожнике», который сфотографировала одесский гид Алена Калетинская. Это настоящий трактат — чисто одесский, неповторимый по замыслу, глубине и, главное, слогу. Подчеркнем, что речь идет всего лишь о… булке. Вдумайтесь только: «Возможно, Гоголь и не сжег бы вторую книгу «Мертвых душ», когда б ему сказали: «Коля, ты булку буш или не буш?». Заметьте, сие послание человечеству еще и рифмованное!

Веселимся дальше…

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Фото автора и Алены Калетинской