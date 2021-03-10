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Юморина 2021: каким будет праздник юмора в связи с карантином?

Юморина 2021: каким будет праздник юмора в связи с карантином?

В Одессе в 2021 году Юморину на 1 апреля не смогут провести в традиционном формате из-за третьей волны коронавируса в Украине. 

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Какой будет Юморина в этом году, в интервью “Первому городскому” рассказала  директор департамента культуры и туризма Одессы Татьяна Маркова.

«Юморины в том смысле, в котором мы привыкли, не будет. Но мы знаем, что люди приедут, поэтому мы подготовили для них фотозоны, флешмобы, для них будут ездить трамваи с клоунами. Не будет сцен, не будет шествий, не будет концертов», — рассказала Татьяна Маркова.

В 2020 году Юморину проверили в онлайн-режиме.

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