Чем в очередной раз ругать за глаза «молодежь, которая вообще ничем не интересуется», куда разумнее обратиться напрямую к ней. Считают ли юные одесситы, что живут в столице юмора? Ценят ли одесскую шутку? Чтут ли наших классиков сатиры? Умеют ли вообще смеяться над тем же, что и поколение постарше?

«Одесская жизнь» не поленилась расспросить об особенностях одесского юмора, и оказалось, что… впрочем, читайте сами: всё тут.

«Юморина у меня каждый день!»

Инна, 16 лет, ученица Одесского училища сферы услуг

— Могу ли я назвать Одессу столицей юмора? Думаю, да. Во всяком случае, все мои знакомые так считают и постоянно так говорят.

Есть ощущение, что одесситы — это такие веселые люди, которые часто шутят и любят посмеяться. Хотя шутки одесского старшего поколения я не особо понимаю, за крайне редким исключением. А вот обидеть меня шуткой почти невозможно, я всегда готова от души посмеяться над собой. При условии, конечно, что шутка действительно хорошая, смешная!

Жванецкий… не скажу точно, кто это, фамилия определенно знакомая. Из юмористов мне больше нравятся современные: Павел Воля, Алексей Щербаков.

Юморина… это когда все толпами выходят в город, раскрашивают лица, громко смеются и по-дурацки себя ведут? Нет, не могу сказать, что я ее отмечаю. Такая «юморина» у меня каждый день!

«Хочу передать это своим детям, чтобы выросли веселыми людьми»

Настя, 17 лет, ученица Одесского лицея строительства и архитектуры

Никогда не углублялась в тему, почему именно Одесса стала городом юмора. Но я знаю, что юмор — защитная реакция. Видимо, он и выработался, когда одесситы переживали очень непростые времена. А вот почему такой юмор не появился в других городах, где жилось не лучше… Вряд ли одесситам было хуже всех, так что, видимо, мы оказались самыми умными и придумали лучшее решение для нерешаемых проблем: просто шутить.

Юморина в Одессе не кажется мне праздником смеха. Как-то не смешно, когда люди выглядят полными идиотами и напиваются на улицах. Когда весь город сходит с ума таким образом, то просто не ощущаешь себя в безопасности.

О Жванецком я узнала не очень весело — в день, когда он скончался. Теперь знаю, что был такой великий одессит, но с творчеством его не знакома. Я вообще не очень интересуюсь юмористами, комиками, юмором на публику. Скорее посмотрю хорошую комедию, те же «12 стульев». И если взрослое поколение хочет, чтобы молодежь лучше понимала их юмор, они должны немного больше времени этому уделять. Потому что у нас сегодня есть свои интересы, свои шутки, нам часто не до старины. Нужно рассказывать, нужно учить.

Не знаю, сохранит ли Одесса свой титул «столицы юмора», но точно знаю, что мне это важно. Хочу передать это своим детям, хочу, чтобы они тоже выросли веселыми людьми, с таким отношением к жизни. Я почти не выезжала из Одессы, но даже по соцсетям заметно, как сильно отличаются одесситы именно своим чувством юмора. Вот это и хотелось бы сохранить.

«Одесский юмор похож на биткоин»

Федор, 25 лет, бизнесмен, основатель компании FAST, участник Всемирного экономического форума в Давосе

— Не знаю, столица ли мы юмора, но жить тут очень весело. Правда, часто совсем не смешно. Но наверняка без юмора было бы еще тяжелее.

Вообще одесский юмор похож на биткоин: он тоже имеет ценность, только пока люди в него верят. Потому что как нет физически никакого биткоина, так же нет и физически ощутимого одесского юмора. И, как любое явление, это может приобретать и прекрасные, и уродливые формы. Например, треш вроде фраз: «Ша, Одесса имеет шо сказать» и «Сядьте на жопу, вы уже на Дерибасовской» — я считаю, можно оставить за скобками, в прошлом. Но величие человека, который однажды сказал про себя, что когда фамилия становится должностью, вакансия будет вечной, невозможно отрицать. Это тот юмор, который я бы хотел, чтобы Одесса несла миру: жизнелюбивый, мудрый и праведный.

Мне кажется, что у меня место прописки просто написано на лице. И довольно часто мне говорят: «А что же вы, одессит, не вопросом на вопрос ответили?..». И ладно, мы действительно любим пошутить. Главное — не забывать, что хуже вымученной, ненатуральной одесской шутки только отбивные по-гавайски, которых на Гавайях никогда не было, или морская свинка, которая и не свинка, и не морская.

Нет ощущения, что кто-то сегодня может занять место того же Жванецкого. Но я страстно хочу, чтобы у нас был такой человек, который помогает рефлексировать над происходящим в такой же жизнелюбивой форме, без обиды и ненависти. Потому что громко смеяться и паясничать умеют многие, а приносить юмором исцеление и утешение, как это делал Михаил Михайлович, пока никто не научился.

Ранее мы рассказывали о том, как одесские карикатуристы шутят с помощью карандаша и бумаги, а также публиковали много карикатур.

«Фраза «не делайте мне нервы» актуальна до сих пор»

Аня, 21 год, студентка ОНУ имени Мечникова

— У меня много знакомых из разных городов Украины, и почему-то именно одесситов видно сразу, чувством юмора они сильно отличаются. Все знакомые действительно обычно в восторге от того, как мы, одесситы, разговариваем. Для нас эти обороты речи выглядят чем-то обыденным и привычным, а для остальных это настоящий восторг: «Ой, ты такая смешная! Что ни слово, то шутка!».

Старые еврейские шуточки многие пытаются сегодня повторять, но, к сожалению, ужасно коверкая. Да и среди молодежи этот юмор мало употребляется, больше для старшего поколения. Хотя вот «не делайте мне нервы» до сих пор присутствует!

На Юморину мы ходили с друзьями, еще до всех карантинов, но не на праздник смеха, а ради бесплатных концертов. Печально, что упор делается по-прежнему на еврейские шуточки, дворики и «Костю-морячка», потому что приезжим зачастую все это уже не понятно. Помню мероприятие, на котором пригласили выступить Феликса Шиндера, и гости из Америки и из других украинских городов пришли в полное недоумение, от чего одесситы в восторге. И пришлось объяснить, что для Одессы этот человек ценен, потому что он несет одесскую старую культуру в массы.

Кто бы мог прийти на смену Жванецкому и великим одесским юмористам? Сложно сказать. В любом случае, это будет уже какой-то новый юмор. Вот, наверное, Прозрачный гонщик Марк из «Лиги смеха». Юмор специфический, но этим он и цепляет аудиторию.

«Я шучу, они смеются, а кто будет платить?»

Николай, 17 лет, студент ОНУ имени Мечникова

— А вы будете записывать? Или у вас память хорошая? Ну ладно, приготовьтесь, я буду говорить долго. Одесса — безусловно столица юмора, так уж сложилось. Одесса стала уникальным центром, тут жило огромное множество разных народов. И во время этого контакта каждый народ был вынужден уживаться с другими. Естественно, им пришлось подшучивать друг над другом. Когда-то давно я услышал очень интересную фразу о том, что сначала одесситы научились шутить над другими, потом над собой, а в итоге — над жизнью.

Глобализация и все эти процессы с окончанием на -ция, конечно, размывают нашу одесскую идентичность. Уходит особое одесское наречие, уникальное построение фраз… Молодежь уже не понимает наших анекдотов…

Нет, мне действительно 17 лет! Мне даже часто говорят, что я выгляжу моложе. Так вот, молодежь наша смотрит в другую сторону и совершенно не видит того, что у них под ногами. Когда скончался Жванецкий, я выложил у себя в Инстаграме историю, и все спрашивали: кто это? Лицо знакомое! Точно где-то его видели…

Говорят ли мне: «Ты одессит, так пошути»? Да, говорят. Я шучу. Они смеются. Потом говорят: «Смешно! Шути еще!». И тут я отвечаю, что надо бы доплатить. Но они уже почему-то не улыбаются.

Кто приходит на ум из веселых известных одесситов? Борис Бурда, Делиев, Барский, Наталья Бузько. У меня есть сборник Смирнова, одесских высказываний. Но в нашем поколении, в наших рядах пока никого.

Отличаются ли одесситы от других? Да конечно! Вот я был на Урале… Конечно, там очень хороший воздух, но с юмором хуже. Мама у меня русская, с Урала. Папа — украинец. А меня называют почему-то евреем и смотрят косо, будто я не от них. Так вот, я в поезде подсказал одной женщине следующую остановку и «гакнул» по-южному. Она тут же спросила: вы из Украины или из Болгарии? А я испугался. Вагон-плацкарт, все открыто, скажу «из Украины» — еще побьют! Ну и говорю на всякий случай: «Из Болгарии». Она дальше: «А какой город?» Ну тут уж что уж? Сказал, что из Одессы. И она в ответ: «Так вы мало того что болгарин, так еще и еврей!». Потом добавила: «Была я у вас в Одессе, так у вас в Одессе галька!». И где она нашла у нас гальку? Вот я был в Ялте, когда мне было шесть лет, так там была галька! Хотите послушать эту историю? Ой, что я вас спрашиваю, да конечно хотите…

Беседовала Тая Найденко

Фото: из открытых источников, «Одесская жизнь»

Мы также рассказывали об особенностях одесской Юморины: эмблеме «Морячок«, «живом» Гоголе и авто на Потемкинской.