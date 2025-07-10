Ключевые моменты:

Италия предоставляет 45 миллионов евро на шесть памятников в Одессе

Среди них — музеи, филармония и архитектурные здания

Что именно восстановят

В рамках Международной конференции по восстановлению Украины, которая состоялась в Риме, было подписано соглашение между Украиной и Италией о реставрации шести культурных объектов в Одессе. Согласно договоренности, Италия выделяет 45 миллионов евро на восстановление сооружений, расположенных преимущественно в центре города.

В проекте предусмотрено восстановление двух объектов местного значения и четырех — областного. Как сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер, финансирование получат следующие учреждения: Одесская областная филармония, Одесский художественный музей (Дворец Потоцких), Музей западного и восточного искусства (Дворец Абазы) и Одесский литературный музей. Также отреставрируют несколько административных зданий, имеющих статус памятников архитектуры.

Украинская сторона предоставила Италии перечень культурных объектов, которые нуждаются в восстановлении, после чего итальянские партнеры выбрали шесть из них для финансирования.

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