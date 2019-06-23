Одесская Чумка и чумная зараза

Одесская гора Чумка… Вот уж, в самом деле, «нехорошее место» города. Что за гора? Если очень упрощенно, то вот что у всех на слуху: эпидемия чумы накрывала Одессу несколько раз. Самая известная и большая эпидемия случилась в 1812 году, ну а сама Чумка (8-метровый холм) — это общая могила, где хоронили умерших от чумы. Причем хоронили людей (цифры захороненных жертв называются самые разные, вплоть до «тысячи и тысячи») вместе со всех их скарбом и даже драгоценностями.

«Нехорошая» гора

Чем «славится» Чумка в наши дни? Тем, что время от времени на зловеще-мистической горе появляются «черные копатели», которые в поисках тех самых драгоценностей могут вновь вернуть в город «черную смерть». На горе, мол, появляются места раскопок, а это опасно: а вдруг чумная зараза «оживет», оказавшись на поверхности, и спровоцирует чумной кошмар.

На Чумке, где, кстати, теперь установлен большой крест, и в самом деле почти всегда что-то происходит: то какие-то люди «поселяются», то в СМИ появляются фото следов «раскопок», даже попадалась информация, что одесситы видели там НЛО. Зачем инопланетянам братская могила? Сколько людей там захоронено? И вообще, что же это за гора такая «нехорошая»?

С этим вопросом «Одесская жизнь» обратилась к краеведу и геологу, автору многочисленных публикаций об истории Одессы Дмитрию Жданову.

— На самом деле, с Чумкой все не так-то и просто. И есть ряд несоответствий, связанных с этой горой. Итак, что мы знаем? Чумка — это захоронение людей, погибших от чумы в 1812 году. Но многие исследователи сообщают, что граф Воронцов в 1829 году, после того, как Одессу накрыла очередная эпидемия чумы, распорядился установить на Чумке знак в память об усопших от чумы. Но если Чумка — братская могила погибших от чумы 1812 года, то, получается, что в 1829-м здесь продолжались захоронения несчастных, которых косила эта страшная болезнь в этом же году? Но это вряд ли. Раскапывать прежние чумные захоронения для новых могил — это последнее дело, это всегда считалось опасным, — поясняет Дмитрий Жданов.

Гора из стройматериалов?

Но и это еще далеко не все.

— Недавно мне удалось познакомиться со сборником «Из прошлого Одессы» 1894 года издания, — поделился краевед.

В сборнике есть воспоминания одесского общественного деятеля, мемуариста Осипа Чижевича. Он пишет, что Чумка – это гора, которая возникла после эпидемии 1829 года, а не в 1812. Более того, он сообщает, что здесь всего несколько чумных могил: «Отношение горы к чумному кладбищу такое, как если бы на столе положили несколько мертвых мух и прикрыли их самого большого размера подносом».

– Но тогда возникает вопрос: как же образовалась сама рукотворная гора? А она и в самом деле рукотворная. И, как рассказывает Чижевич, она образовалась из… стройматериалов. У нас ведь как мостили дороги? Так, чтобы через год их нужно было мостить заново. Их тогда мостили известняком, потом собирали, когда он приходил в негодность, и свозили сюда. Так что, получается, Чумка — это что-то вроде памятника нашим дорогам, а если точнее, то бесхозяйственности. Во всяком случае, именно так пишет о Чумке Чижевич, — рассказывает Дмитрий.

Где же тогда хоронили погибших от чумы — и 1812 года, и других эпидемий?

— Да, этот вопрос действительно возникает. Более того, людей разного вероисповедания хоронили отдельно друг от друга. Так вот, в Одессе было много чумных могил и чумных кладбищ. И мы с вами ходим по ним, порой даже не догадываясь об этом. Чумные захоронения есть в Усатово, в Нерубайском, на Малом Фонтане. Ну а ближайшее — в парке Шевченко, рядом со Сторожевой башней. Там было чумное кладбище одесского Карантина, — отмечает Дмитрий Жданов.

Как Привоз «подарил» Одессе еще одну чуму

Краевед показывает еще один раритет: журнал «Нива» за 1902 год. Большая часть выпуска посвящена борьбе «с чумной заразой» в Одессе, которая накрыла город в том же году.

— Это тоже была достаточно мощная эпидемия чумы. А началась она с нашего легендарного Привоза, который в журнале описан как самое злачное, самое клоачное место Одессы. Страшная антисанитария на рынке и привела к чуме, — говорит Дмитрий.

Сам Привоз в «Ниве» описывается в более чем ярких тонах: «огромный базар, в высшей степени грязно содержавшийся и уже давно мозоливший одесситам глаза своим неблагоустроенным видом и своей исторической гнилью и грязью. Патриархальные порядки, царившие здесь, допустили существование сгнивших, промозглых лавчонок и лотков, пропитавшихся многолетними наслоениями грязи».

«Картинки» в «Ниве» 1902 года тоже впечатляют, хотя они и черно-белые, и очень давние. Оказывается, тогда даже пришлось сжигать корпуса рынка, с которого и «пошла» чума, сжигалось и домашнее имущество «чумных квартир».

«После колоссальных трудов по очистке и дезинфекции, все залили карболовой кислотой и известковым молоком. Было решено попросту сжечь некоторые, наиболее грязные лавчонки и лотки. И вот, по совещанию с их владельцами, эти лавчонки были оценены; за их уничтожение было выдано вознаграждение, и на Привозной площади затем начались оригинальные пожары: «жгли чуму!» Огонь очищал все антисанитарные грехи этой площади, навеки истребляя опасную, грязнейшую гниль». Весь первый и весь третий корпусы площади испытали эту участь. Торговцы были временно удалены со своими товарами в другое место — на Куликово поле», — говорится в старом журнале.

Фото Дмитрия Жданова и автора