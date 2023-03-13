Волшебная Жевахова гора: какие тайны хранит одесское межлиманье

Одесское межлиманье в районе Хаджибейского и Куяльницкого лиманов хранит в себе множество потрясающих тайн. «Одесская жизнь» с трепетом знакомилась с едва ли не самыми мистическими местами города и его окрестностей

И этому утверждению геолога и краеведа Дмитрия Жданова стоит только порадоваться, потому как каждый уважающий себя город просто обязан иметь «копилку» собственной мистики или хотя бы таинственных явлений и загадок, без которых, согласитесь, ну никак. «Одесская жизнь» не без мистического трепета познакомилась с этим едва ли не самым загадочным огромным районом, который словно «притянул» к себе всю основную мистику нашего южного края.

Археологические находки на Жеваховской горе

Удивительное это дело: как выясняется из рассказа Дмитрия Жданова, практически все почти невероятные и шокирующие находки сегодня происходят на том самом голом энтузиазме, без которого просто никак! Дмитрий делает акцент: археологические раскопки — это дорого и долго. Сейчас они очень скупо оплачиваются. И вот что имеем: собирает краевед группу учеников и энтузиастов и совершает долгое и трудное путешествие, которое обычно приносит множество находок древних сокровищ. А знакомство с этими мистическими местами порождает еще большее количество вопросов, на которые пока нет ответа.

И если вы напряглись при слове «сокровища», то ими, в основном, является то, что потом становится достоянием краеведческих музеев в Одесской области и нашего Археологического музея. Что находят? Да чего только не находят!

— 40 тысяч лет назад в этих местах появились первые люди. А еще несколько миллионов лет назад здесь царил совсем другой климат: было очень жарко, бегали страусы и «прогуливались» хоботные. Краеведами и археологами был в свое время вскрыт фрагмент пещеры древнего человека. Это в районе сегодняшнего села Ильинка. В пещере были обнаружены кости пещерного медведя. Сейчас это место называют Медвежьей пещерой и собираются привлечь сюда туристов.

— Ну а пока, практически на том самом «голом энтузиазме», в Ильинке работает краеведческий музей с поистине уникальными экспонатами, и, скажу по секрету, его директор страшно опасается за их сохранность. Там, кстати, есть даже уникальный фалар сарматский (фалары представляют собой металлические бляшки с креплениями, соединяющие ремни сбруи). Это мы, энтузиасты, когда находим что-нибудь, сразу «рассовываем» по музеям, справедливо полагая, что найденные сокровища должны служить науке. Но владельцы частных коллекций мечтают «это» иметь у себя, что и порождает небывалое трудолюбие «копателей», — поясняет ситуацию Дмитрий.

Что же это за сокровища?

— Зубы и кости древних животных, предметы охоты и самые различные древние орудия труда, например, для возделывания шкур, прясла, монеты, якоря и многое другое. А порой попадается то, чему мы не можем дать определения, что остается для нас загадкой. Находки попадаются иногда совершенно случайно и «просто»: например, острый наконечник из кремния был обнаружен нами прямо в песке на пляже в Куяльнике. Такой вот получается бесценный мусоросборник, — рассказывает краевед.

Жевахова гора — ключ к тайнам одесской истории

Находки часто обрастают домыслами: кто-то что-то слышал, кто-то сам видел или «бабушка рассказывала». Так рождаются легенды и байки, которые прочно входят позже в нашу жизнь в виде «мистической истины», и передаются из уст в уста. А говоря языком современным — из одного интернет-издания в другое. И вот уже можно писать собственную городскую мистическую энциклопедию или хотя бы справочник. И Жевахова гора, как подчеркивает Дмитрий Жданов, давным-давно стала местом почти священным в этом смысле.

Дмитрий приводит слова профессора Эрнста фон Штерна, который еще в самом начале позапрошлого века провозгласил идею о том, что ключ к разгадке тайн одесской истории (отметим, уже тогда серьезно рассуждали о тайнах одесской истории! — М.К.) следует искать на Жеваховой горе.

— Все достаточно сложно. Серьезных исследований одесского межлиманья, а, значит, и Жеваховой горы, практически не было. И что здесь — вымысел, что — истина, установить порой довольно сложно. Эта территория — сплошные разломы. И, что немаловажно, выход радона. А радон вызывает галлюцинации. Мне кажется, что здесь во многом и стоит искать истоки массы мистических историй о Жеваховой горе. Тут вам даже общение с душами умерших, которое доступно чуть ли не каждому, кто находится на Жеваховой горе. Есть и многие другие причины, — предполагает Дмитрий.

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Краевед рассказывает о других, уже совсем материальных вещах, которые можно отнести к загадкам Жеваховой горы. На месте, где находится бывший кирпичный завод (а это столетний срок!), был курган.

— В выпущенных заводом кирпичах вполне могут и сегодня встретиться артефакты. Ведь известно, что на этом месте была и ритуальная яма, свой так называемый «пуп Земли», куда приносили жертвы, дабы умилостивить богиню Деметру. Жертвы, кстати, приносились не человеческие и не животных — это, в основном, была разная утварь, — рассказывает Дмитрий, добавляя не без печали, что все это потом «уходило» в кирпич. Так и уничтожались археологические памятники. Позже завод и сам стал «памятником», а теперь в этих местах то и дело возникают некие «новоделы», нагоняющие еще больше мистического ужаса.

Еще два важных факта о Жеваховой горе из уст геолога и краеведа — как предостережение для любителей экстрима:

на Жеваховой горе расположены самые опасные катакомбы города;

на горе множество провалов и пустот, и гулять здесь, а, тем более, исследовать или искать артефакты без соответствующей подготовки, очень опасно и с каждым годом становится все опаснее.

«Ведьмин дом»: в поисках усадьбы князя Жевахова

Дмитрий показывает фото высохшего русла Куяльника, обращает внимание на белые круги, происхождение которых пока точно не установлено. Называет это еще одной тайной Куяльницкого лимана.

— О радиоактивных эманациях Куяльницкого (Андреевского) и Хаджибейского лиманов впервые указано в справочнике за 1914 год: «В грязи и рапе обоих лиманов найдены небольшие количества радия в виде эманации, так что одесская грязь и рапа должны быть причислены к веществам радиоактивным». Тогда же решили устроить эманаторий, где лечили выходом радиоактивных газов, то есть, эманацией. С этого, собственно, и началась история санатория Куяльник, — говорит Дмитрий Жданов.

Землю для обустройства купален уступил совершенно даром князь Иван Жевахов — представитель давнего, но обедневшего рода. Где был его дом, так и осталось, по сути, загадкой. И даже очередной историей с немалым налетом мистики.

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Дмитрий рассказывает, что известный на Жеваховой горе «ведьмин дом», а именно это едва ли не главный адрес одесской мистической карты, и считается усадьбой или дачей князя Жевахова.

— Мы там побывали. Место это мрачноватое такое, не самое приятное. Нас предупреждали: «Вы туда не ходите». Но мы все равно пошли с группой энтузиастов. Житель дома сразу от нас спрятался, не выходил. Вовнутрь, понятное дело, не впустил. Мы лишь походили вокруг… Я уже давно пришел к выводу, что как-то мало походит этот дом на княжескую дачу, — рассказывает Дмитрий.

Дмитрий называет другой адрес, который, по его предположению, был настоящим домом князя Жевахова.

— Изучая село Латовка, бывшее Котовка, мы обнаружили старый дом, довольно ветхий, но, как говорится, со следами былого величия. Местные жители рассказывают о нем много чего: мол, был тут когда-то санаторий, а потом располагался штаб Григория Котовского. Другие мне вообще рассказали, что здесь жил… царь. Изучал я этот дом и подумал: а не дом ли это князя Жевахова? Дом находится в аварийном состоянии, и при нынешних хозяевах о том, чтобы изучить дом изнутри, и речи быть не может, — рассказывает Дмитрий.

Целебный источник и «неопознанные» кресты

Одесское межлиманье и сегодня остается местом, полным загадок и тайн.

Судите сами. Как рассказывает Дмитрий, в районе села Августовка находится давний источник, о котором практически ничего не известно, хотя существует он давно.

— Это некий тайный источник, «вход» в него — большое дерево, на котором имеются иконы и что-то вроде таблички с надписью «Святой источник». Пить из него воду нельзя, он предназначен исключительно для исцеления глазных болезней, водой из него умываются, промывают глаза. На месте нам рассказали, что сам великий Филатов привозил сюда своих больных. И вот ведь что получается: «официальной» информации об источнике нет, а тысячи людей сюда приезжают за глазным исцелением… Или вот село Старая Эметовка. Здесь нет ни сельсовета, ни клуба, ни магазина, ни школы, ни фельдшерского пункта. Оно кажется совершенно пустынным. Люди здесь почему-то прячутся, не отвечают на вопросы. Единственный раз нам удалось заговорить с местным жителем. Он лишь посоветовал: фотографировать, мол, фотографируйте, но не выкладывайте фото в интернет. И это при том, что здесь проводится фестиваль сыра и брынзы. Когда-то здесь жили немецкие колонисты. В стороне от села имеется давнее-давнее кладбище с «неопознанными» крестами. Некоторые говорят, что это и есть кресты, оставшиеся от немецких колонистов, но это не так. На обнаруженных нами крестах нет никаких следов от надписей, вполне может быть, что на них вообще ничего и не писали. Что это было за поселение, когда оно было — остается еще одной неразгаданной тайной, — рассказывает Дмитрий.

Проблемы сегодняшнего одесского межлиманья

Сегодняшний день одесского межлиманья, как с горечью констатирует Дмитрий, тоже преподносит немало тайн-загадок, которые, собственно, уже можно назвать проблемами, несущими немалую угрозу экологии.

Опять же, судите сами. Дмитрий называет просто ужасающие факты — и то, лишь те, которые на поверхности, причем в сравнении с уже давним прошлым.

Куяльницкий лиман до революции считался «бурным» местом оздоровления населения, а Хаджибейский славился как тихий дачный район. Хаджибейский парк был известен как один из лучших в Одессе, район был знаменит как место городских купален, слыл лиманно-лечебным местом с рапными и грязевыми ваннами, с меблированными комнатами, множеством ресторанов, где подавалась диетическая еда. Были и особые лечебные учреждения для бедных.

Куда это все подевалось? Что сейчас?

Люди на Жеваховой горе, со всеми ее проблемами, живут сегодня зачастую в «почти невероятных условиях».

Многие жители сел Нерубайское и Усатово по сей день обходятся без канализации. Вопрос решается так: мусор сбрасывается ими в бывшие собственные колодцы, а канализация проводится собственноручно — в катакомбы, и все это уходит в лиман. Потом возникают вопросы: «почему воняет рыба» и «почему закрываются пляжи».

— Так бывшие курортные места становятся канализационными помойками. Дошло до того, что один житель умудрился прорубить подобную скважину прямо в Музей «Нерубайские катакомбы», — констатирует Дмитрий.

Такая вот местная мистика одесского межлиманья — только уже дня сегодняшнего.

Фото автора, а также Дмитрия Жданова и из проекта «Старая Одесса» Евгения Волокина.

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