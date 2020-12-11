Сколько в Одессе деревьев, никто наверняка сказать не сможет – их никто не считал. Определить их количество и состояние должен городской онлайн-ресурс «Зеленые насаждения города Одессы». Его запустили в июне этого года для мониторинга зеленых зон. Сейчас над его наполнением трудятся сотрудники коммунального предприятия «Горзелентрест».

Проект создан для анализа количества и качества насаждений, чтобы в дальнейшем принимать решения по развитию зеленых зон города. На карту нанесли уже более четырех тысяч растений с фотографиями, GPS-координатами и описанием их состояния. Пока это в основном деревья, клумбы, цветники, живые изгороди, которые находятся в центре города. Постепенно сюда добавят насаждения и в остальных частях города.

– Уже сейчас можно зайти на ресурс и посмотреть, какие есть породы деревьев в городе, в каком они состоянии. Работа идет, – рассказала сотрудница КП «Горзелентрест» Екатерина Бакова.

Кроме того, платформа включает отдельный раздел «Зеленые зоны». Здесь уже обозначены парки, скверы, бульвары с их границами и размерами площадей – всего 44 объекта.

– Цель ресурса – показать, сколько у нас в городе деревьев, где они есть, в каком состоянии. Это очень быстрая помощь предприятию для оценки и анализа зеленых насаждений. Мы понимаем, где нужно досадить деревья, где заменить. Осенью вот на месте пустых лунок высадили молодые деревья и нанесли их на карту, – сообщила Екатерина Бакова.

Помочь коммунальщикам с мониторингом зеленых насаждений может любой одессит. Для этого необходимо зарегистрироваться на ресурсе и сообщить данные о растении. Специалисты «Горзелентреста» их перепроверят и добавят в базу.

На платформе также планируется развивать разделы «МАФы» и «Обращения граждан». Сейчас они находятся на стадии разработки.