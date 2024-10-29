Одесити написали другий, «таємний», лист до ЮНЕСКО: вони бояться активістів

Особливість цього другого листа в тому, що він не відкритий. Хто його автори і хто під ним підписався – невідомо. Про його існування повідомив одеський журналіст і волонтер Михайло Голубєв, один з ініціаторів написання першого, відкритого, листа.

У своєму пості у Фейсбук він зазначив, що свої особисті дані підписанти розголошувати не хочуть, та й не зобов’язані. Але вони дозволили йому опублікувати текст свого листа.

А своїх імен автори листа не називають, бо “не готові виявляти в Інтернеті на конкретно свою адресу шквали лайна” від активістів і громадських діячів, які підтримали перейменування вулиць і демонтаж пам’ятників.

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Нижче короткий переказ тексту листа. З повною його версією можна ознайомитися на особистій сторінці Михайла Голубєва у Фейсбуці. У ньому автори листа наводять свої аргументи, вказуючи, що згадані в ньому письменники й артисти не були апологетами російської імперської політики та радянськими пропагандистами. Їхні опоненти, навпаки, затверджують протилежне.

Дивіться також відео “Одесской Жизни” на тему демонтажу пам’ятників і ставлення одеситів до перейменування вулиць:

Короткий переказ тексту листа

Шановна пані Одрі Азуле, Генеральний директор ЮНЕСКО!

Ми, громадяни Одеси, звертаємося щодо дій Одеської обласної державної (військової) адміністрації з демонтажу пам’ятників в історичній частині міста та перейменування вулиць.

У 2019 році Одеса отримала титул креативного міста ЮНЕСКО в номінації література, а в 2023 році історичний центр міста було включено до списку Всесвітньої спадщини під загрозою.

Розпорядженням голови ОДА від 26.07.2024 перейменовуються вулиці, названі на честь 17 письменників (серед яких Бабель, Багрицький, Бунін, Жванецький, Ільф і Петров, Олеша, Паустовський). Також заплановано демонтаж пам’ятників Бабелю, двох пам’ятників Пушкіну, пам’ятників Горькому, Толстому та Висоцькому. При цьому частина пам’ятників знаходиться в охоронній зоні ЮНЕСКО.

Процедура перейменування проводилася без належного громадського обговорення. Більшість згаданих письменників не були апологетами російського імперіалізму – навпаки, Бабель був репресований, Паустовський ніколи не був комуністом, а Бунін емігрував і не повернувся до СРСР.

Наші спроби діалогу з головою ОДА не мали успіху – на колективне звернення ми отримали немотивовану відмову.

Просимо ЮНЕСКО вжити наявних заходів впливу, щоб Одеса не втратила титул Літературного міста та зберегла пам’ятники в історичному центрі, що знаходяться в охоронній зоні ЮНЕСКО.

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