В Одессе поклонники Пушкина устроили травлю филологу после ее интервью «Одесской Жизни» (Видео)

Об этом на своей facebook-странице рассказала одесситкая активистка Алена Балаба, которая выступает за демонтаж всех имперских и советских символов в Одессе, в том числе и памятника Пушкину.

По ее словам, так называемые «пушкинисты» в соцсетях применяют тактику «доведения до абсурда»: буквально пишут, что Ирина Нечиталюк «придет и снесет памятник создателю языка эсперанто Лазарю Заменгофу, который стоит у нас в Одессе во дворике на Дерибасовской».

Алена Балаба встала на защиту Ирины:

«Обычно черные пиарщики это используют для политиков, а тут начали издевательство над светлой Ирой, которая преподает, активно занимается просветительской деятельностью».

Активистка отметила, что буллингом филолога занимаются те же люди, которые травили Балабу за сожжение «георгиевской ленточки» на «вечном огне» в 2014-м году.

Напомним, в Одессе не утихают страсти по поводу деколонизации. Глава Одесской обладминистрации Олег Кипер издал соответствующее распоряжение и обязал мэрию Одессы демонтировать бюст Пушкина и еще 18 памятников. Но в мэрии это выполнять не спешат. Ведь памятник Пушкину находится в охранной зоне ЮНЕСКО. И, чтобы демонтировать его, горсовет должен получить ответ от этой организации.