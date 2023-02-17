Одессит делился светом во время отключений и попал на крупный штраф

Владелец копи-центра в жилмассиве «Радужный» во время отключений света устроил у себя что-то вроде Пункта несокрушимости, но за деньги. За это его и оштрафовали на 17 тысяч гривен. Эту историю рассказал сам предприниматель Дмитрий Осовский у себя в Facebook.

Пункт несокрушимости за плату

В конце 2022-начале 2023 Одесса из-за российских обстрелов и аварий энергооборудования фактически осталась без света.

Копировальный центр Дмитрия в те дни работал от генератора. Также он за 50 гривен позволял людям заряжать гаджеты и даже работать удаленно, сколько им потребуется. А взимание платы он пояснил тем, что эти деньги шли на покупку топлива для генератора.

Но кто-то из посетителей написал на предпринимателя жалобу в полицию, в которой написал, что тот «продаёт» электроэнергию.

Дмитрий Осовский не согласен с такими обвинениями и говорит, что плата была символической и эти деньги шли на покупку топлива для того генератора, которым пользовались посетители.

Продавал свет или делился им?

В один из дней копи-центр посетил участковый и выписал его владельцу штраф в 34 тысячи гривен. Дело дошло до суда и там признали Дмитрия Осовского виновным в нарушении правил ведения хозяйственной деятельности. Основанием стало то, что он брал плату за пользование электричеством от собственного генератора в 50 грн. Правда, сумму штрафа суд уменьшил в два раза. Предприниматель уплатил в бюджет 17 тысяч гривен плюс судовые расходы в почти 500 гривен.

“Мне столько людей говорили спасибо, рассказывали какой я молодец, как я помог им не потерять работу, как много я для них сделал…. Хотя бы один пришел и положил 200 грн на штраф”, – написал потом в серцах предприниматель на своей странице в соцсети.

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