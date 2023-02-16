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Когда решат проблемы с электричеством в Одессе, рассказали в «Укрэнерго»

Когда решат проблемы с электричеством в Одессе, рассказали в «Укрэнерго»

Электроэнергии в Украине уже достаточно для всех, но в Одессе остаются проблемы с доставкой электричества из-за повреждений сетей. Исправят их в ближайшие недели. Об этом сообщили в компании НЭК «Укрэнерго».

Магистральные электросети в Одессе восстановят через несколько недель

Там сообщили, что на протяжении последних дней не было дефицита мощности в энергосистеме, соответственно и «Укрэнерго» не водило лимиты потребления в области.

В то же время, в Одесской и Киевской областях сохраняются сетевые ограничения из-за разрушения инфраструктуры. Это не позволяет  пропустить все 100% электроэнергии, необходимой для покрытия потребления. В ближайшие неделиэти «узкие места» в энергосети, из-за которых возникают ограничения будут устранены.

Ситуация со светом стала лучше

В «Укрэнерго» пояснили, что к улучшению ситуации привела слаженная работа всех энергетиков и накопительный эффект от восстановительных работ как на подстанциях, так и на электростанциях.

«Мы, в «Укрэнерго», продолжаем ремонтировать магистальные сети, помогаем коллегам делать ремонты на их объектах. Положительное влияние оказали и внешние факторы: плюсовые температуры привели к снижению потребления, что стало легче покрыть имеющимися ресурсами», — сказал руководитель компании Владимир Кудрицкий.

Но ситуация еще далека от того, чтобы быть абсолютно стабильной. Потому что остаются риски ракетных обстрелов в будущем. Так, 16 февраля, ночью, враг снова атаковал Украину крылатыми ракетами и дронами. Но поскольку уже завершается зима, время работает на украинскую энергосистему.

Энергетики ожидают, что если не будет новых масштабных разрушений, ситуация будет оставаться стабильной.

В тяжелые моменты электроэнергию нам давала Европы

В «Укрэнерго» добавили, что, начиная с января, украинской энергосистеме помогал импорт электроэнергии из Европы, позволявший смягчить дефицит мощности. Сейчас Украина способна покрывать потребление собственными ресурсами, что привело к сокращению импорта.

Но в случае похолодания, роста потребления, влияния других факторов, которые приведут к дефициту мощности, импорт может быть восстановлен, и он снова станет дополнительным фактором безопасности для энергосистемы;

«Уже сейчас мы начинаем планировать прохождение следующего отопительного сезона. Для этого необходимо иметь достаточные человеческие и материальные ресурсы. «Укрэнерго» продолжает накапливать материалы и оборудование для проведения ремонтов», — сказал Владимир Кудрицкий.

Ранее мы рассказывали, что какова ситуация с отключениями света в Одессе после ночной ракетной атаки 16 февраля?

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Редакция ПРОФИЛЬ

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