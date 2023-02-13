Электроэнергии достаточно, но в Одессе снова отключения: причина

13 февраля 2023 года Украина имеет достаточно электрической мощности для внутреннего потребления. Но в Одессе отключения проводят (по графикам), потому что повреждена сетевая инфраструктура

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Генерации пока достаточно

В компании сообщают, что потребление постепенно растет по сравнению с выходным днем, что традиционно для начала рабочей недели.

При этом дефицит мощности в энергосистеме страны пока отсутствует. Доступной мощности достаточно, чтобы покрыть потребности потребления.

Отсутствие дефицита объясняется тем, что:

после ремонтов в работу включены дополнительные энергоблоки на нескольких тепловых и атомных электростанциях;

интенсивно работают гидроэлектростанции;

увеличение светового дня и ясная погода способствуют генерации из возобновляемых источников энергии;

идет импорт электроэнергии из Словакии.

Ограничения подачи света только в Одессе

Из-за поврежденной сетевой инфраструктуры в Одессе действуют графики почасовых отключений.

С графиками почасовых отключений можно ознакомиться по этой ссылке.

Напомним, что 9 февраля завершили лишь часть ремонтных работ на поврежденных подстанциях и линиях электропередач, питающих Одессу. Это позволило подать в город электричество.

Но так исправна только часть передающей инфраструктуры, подать в город и пригороды весь необходимый объем электроэнергии пока невозможно.

Поэтому Одесса сейчас остается единственным городом в стране, где применяют почасовые графики отключений электричества.

Ремонт оборудования и линий электропередач в Одессе продолжаются.

РЕМОНТЫ: На ряде электростанций, поврежденных во время ракетных и дроновых атак россиян, продолжаются ремонтные работы. Также ремонтные бригады «Укрэнерго» продолжают ремонтные работы на всех объектах магистральных сетей, поврежденных в результате российских атак, с целью устранения сетевых ограничений и передачи электроэнергии от генерации к потребителям.

В Киевской, Хмельницкой, Житомирской областях и в г. Киев по мере роста потребления тоже возможно применение отключений в соответствии с графиками операторов систем распределения во избежание риска перегрузки оборудования.

Часть генерирующих мощностей захватила россия

Также в Укрэнерго сообщили, что более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это:

Запорожская АЭС;

Запорожская ТЭС;

Луганская ТЭС;

Углегорская ТЭС;

Каховская ГЭС.

Кроме этого, на временно оккупированных южных территориях находится и большинство ветровых и солнечных электростанций.

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