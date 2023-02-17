Афиша Одессы: бесплатные концерты, выставки, встречи 17-19 февраля

Зима понемногу отходит. В эти выходные будет тепло, хотя и влажно. Хочется больше времени проводить на улице, подставлять лицо первым теплым лучам солнца. Не отказывайте себе в удовольствии. Также не отказывайте себе посетить интересные культурные события, особенно если они бесплатны.

Что: Закрытие выставки «OurArt»

Где: Преображенская, тридцать пятая, Б-ка Багрицкого

Когда: 17 февраля, 15:00

https://www.facebook81&3; set=gm.5813127568776789&idorvanity=374997409256526



Что: Творческая встреча с писательницей Надеждой Мориквас.

Где: Онлайн

Когда: 17 февраля, 15:00

https://fb.me/e/2BMC1YK6R



Что: Лекция «Растения против грибов»

Где: Онлайн

Когда: 17 февраля, 19:00

https://fb.me/e/alo4PLsLp



Что: Дискуссия «Одесса: остров или материк?»

Где: Екатерининская, 77, Книжный магазин-кафе

Когда: 18 февраля, 15:00

https://fb.me/e/4jZGnMJsA



Что: Лекция для детей Кто такие грибы?

Где: Онлайн

Когда: 18 февраля, 18:00

https://fb.me/e/2IryQlJAJ



Что: Творческий вечер писательницы Екатерины Яковлевой

Где: Маразлиевская, 7, всемирный клуб одесситов

Когда: 19 февраля, 16:00

https://fb.me/e/2fSCrZ2iQ



Что: День поддержки переселенца

Где: Стадион Черноморец, 2 этаж

Когда: 19 февраля, 13:00

https://t.me/sem_sorok/4376



Что: Читки современной украинской драматургии

Где: Ришельевская, 33, 4 этаж

Когда: 19 февраля, 18:00

https://fb.me/e/2MeZEWbsb



Каждую вторник и пятницу

Украинский разговорный клуб

• грамматика

• лексика

— игровые формы изучения языка

Троицкая, 49/51, Библиотека Грушевского

Вторник – 14:00

Пятница 13:30

Каждый четверг и воскресенье

Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр :

— для детей и подростков: начало в 15:00;

– для взрослых: начало в 16.00.

Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова,1)

Каждая среда и суббота

Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15.00

Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)

Каждую субботу

Английский разговорный онлайн клуб “Takeup_English”

Первая группа с 16:00 до 17:30.

Вторая группа с 18:00 до 19:30.

Регистрация https://forms.

Каждую субботу

Заседание английского разговорного клуба ‘Pickwick club’

Королева, 46, б-ка для детей и юношества. Начало в 12:00

https://fb.me/e/2rmM174QI