Афиша Одессы: бесплатные концерты, выставки, встречи 17-19 февраля

Зима понемногу отходит. В эти выходные будет тепло, хотя и влажно. Хочется больше времени проводить на улице, подставлять лицо первым теплым лучам солнца. Не отказывайте себе в удовольствии. Также не отказывайте себе посетить интересные культурные события, особенно если они бесплатны.
Что: Закрытие выставки «OurArt»
Где: Преображенская, тридцать пятая, Б-ка Багрицкого
Когда: 17 февраля, 15:00
https://www.facebook81&3; set=gm.5813127568776789&idorvanity=374997409256526
Что: Творческая встреча с писательницей Надеждой Мориквас.
Где: Онлайн
Когда: 17 февраля, 15:00
https://fb.me/e/2BMC1YK6R
Что: Лекция «Растения против грибов»
Где: Онлайн
Когда: 17 февраля, 19:00
https://fb.me/e/alo4PLsLp
Что: Дискуссия «Одесса: остров или материк?»
Где: Екатерининская, 77, Книжный магазин-кафе
Когда: 18 февраля, 15:00
https://fb.me/e/4jZGnMJsA
Что: Лекция для детей Кто такие грибы?
Где: Онлайн
Когда: 18 февраля, 18:00
https://fb.me/e/2IryQlJAJ
Что: Творческий вечер писательницы Екатерины Яковлевой
Где: Маразлиевская, 7, всемирный клуб одесситов
Когда: 19 февраля, 16:00
https://fb.me/e/2fSCrZ2iQ
Что: День поддержки переселенца
Где: Стадион Черноморец, 2 этаж
Когда: 19 февраля, 13:00
https://t.me/sem_sorok/4376
Что: Читки современной украинской драматургии
Где: Ришельевская, 33, 4 этаж
Когда: 19 февраля, 18:00
https://fb.me/e/2MeZEWbsb
Каждую вторник и пятницу
Украинский разговорный клуб
• грамматика
• лексика
— игровые формы изучения языка
Троицкая, 49/51, Библиотека Грушевского
Вторник – 14:00
Пятница 13:30
Каждый четверг и воскресенье
Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр :
— для детей и подростков: начало в 15:00;
– для взрослых: начало в 16.00.
Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова,1)
Каждая среда и суббота
Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15.00
Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Каждую субботу
Английский разговорный онлайн клуб “Takeup_English”
Первая группа с 16:00 до 17:30.
Вторая группа с 18:00 до 19:30.
Регистрация https://forms.
Каждую субботу
Заседание английского разговорного клуба ‘Pickwick club’
Королева, 46, б-ка для детей и юношества. Начало в 12:00
https://fb.me/e/2rmM174QI