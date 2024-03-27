Одесщина превращается в пустыню: почему пересыхают водные ресурсы в области

Вместо рек — пруды

В Одесской области, согласно данным Плана управления речным бассейном (ПУРБ), расположено 197 водных объектов. 30% из них существенно преобразованы деятельностью человека – сооружением дамб, выпрямлением русла.

По словам заведующей кафедрой гидроэкологии и водных исследований ОГКЭУ, профессора Натальи Лободы, особенно много на Одесщине искусственных водоемов – возведенных санкционировано и не санкционировано маленьких прудов и водохранилищ. Их используют для рыборазведения и сельскохозяйственных нужд.

На заполнение таких водоемов может уйти весь сток малой или средней реки, который формируется, главным образом, весной. Поскольку зимой в Причерноморье в последние годы снег, практически, не выпадает, весной не бывает высоких половодий – как это происходило раньше. В результате – сток рек уменьшается. Сокращается приток их вод в лиманы, и они начинают мелеть, высыхать, повышается их минерализация.

Морские вливания – мера временная

Если это лиманы с высокой степенью минерализации – такие, как Куяльник, то начинается выпадение солей из рапы – насыщенной солями воды — на дно.

Нижний, благоприятный для лечебных целей предел солености воды лимана, составляет 128 ‰ (промилле), верхний – 200 ‰. А при солености больше 250 ‰ все организмы, которые обитают в соленой рапе, гибнут, и образование лечебной грязи прекращается.

Сотни лет назад чумаки превратили Куяльник в крупнейший соляной промысел Восточной Европы. Но сегодня употреблять в пищу куяльницкую соль гидроэколог не рекомендует. Ведь в зимний сезон в лиман перебрасывают воду из моря – если ее температура не превышает 8 ℃. А Одесский залив достаточно загрязнен.

— Переброску морской воды в лиман нельзя проводить постоянно. Морские воды также содержат соли, которые постепенно откладываются на дне Куяльника, — отмечает профессор. — Необходимо, чтобы источник пополнения лимана был пресноводным. То есть – нужно обеспечить свободное поступление стока питавшей его реки Большой Куяльник. А для этого необходимо обустроить шлюзами или ликвидировать незаконные пруды и дамбы, расчистить спрямленное русло реки или восстановить прежнее.

На пути в полупустыню

Безусловно, влияет на водоемы Одесщины и процесс глобального потепления. Чем ближе к югу – тем климат становится все более засушливым. И из зоны недостаточного увлажнения Одесская область постепенно переходит в зону полупустынь.

— Повышение температур воздуха и в зимний, и летний сезоны обуславливает увеличение испарения с поверхности суши и с водной поверхности, способствует уменьшению запасов влаги в снежном покрове перед началом весеннего половодья. В результате происходит снижение стока рек с последующим обмелением водоемов. Правда, на полноводность крупных рек – Дунай, Южный Буг, Днестр – пока что климатические изменения влияют незначительно, — отмечает Наталья Лобода. — А вот сток средних и малых рек значительно уменьшается.

К тому же, и экологическое состояние водоемов оставляет желать лучшего.

Казалось бы, в Одесской области активные военные действия не ведутся. Тем не менее – остатки ракетного и любых других видов топлива, токсичные химические загрязнения на местах пожарищ разбомбленных предприятий, попадая на поверхность земли, либо непосредственно смываются в водоемы, либо просачиваются в подземные водоносные горизонты.

Вместе с тем, на юге одесской области люди, в основном, пользуются водой из артезианских скважин. Ее качество и до войны не всегда соответствовала нормативам. В Татарбунарском районе, например, расположенном рядом с морем и солеными лиманами, вода в скважинах не просто не годится для питья — она непригодна даже для технических нужд.

И снова о неочищенных сбросах

— Очень распространено загрязнение водоемов соединениями азота и фосфора. Обусловлено оно сбросами неочищенных или плохо очищенных коммунально-бытовых вод, — рассказывает Наталья Степановна. — Нитрогены являются питанием для водорослей. Они начинают бурно развиваться в водоеме — особенно мелководном, хорошо прогреваемом. Водоросли интенсивно используют кислород — в результате начинается нарушения условий жизни, цепочки развития водных организмов. Вода становится мутной, неприятно пахнет. Как следствие — могут быть заморы рыб и, вообще, такая вода не пригодна для использования. Это явление происходит у нас, практически, на всех водоемах. Кроме Куяльника – там вода очень соленая. А самым чистым лиманом остается Тилигульский — за счет того, что он очень глубокий.

А вот на Хаджибее заморы рыб и креветки становится в последние годы сезонным явлением. Воды лимана загрязнены выбросами сточных вод. Именно там находится Станция биологической очистки «Северная», которую обслуживает «Инфоксводоканал».

К тому же, с лета прошлого года отмечается резкое понижение в лимане уровня воды. А кое-где даже пересыхание — от берега до берега.

Виновниками обмеления – кроме климатических изменений – экологи называют отсутствие поступления воды из водосборного бассейна реки Свинной и ограниченный водообмен между частями лимана. Для устранения последней причины необходимо расчистить русла у гидротехнических сооружений. Правда, когда это будет сделано, пока неизвестно.

Трагедия озера Сасык

По данным ПУРБ, 50% водоемов Одесской области имеют риск «недостижения хорошего экологического состояния». В частности, он зафиксирован для Сасыского водохранилища — бывшего лимана, рек Малый и Большой Куяльник, практически, всех рек междуречья Дунай-Днестр.

Каждый водоем, конечно, имеет свои особенности. Но проблемы, в большинстве, схожи.

– Это особенности местного подземного притока в водные объекты — маловодность плюс очень минерализованные источники, которые их наполняют, — говорит гидроэколог Ярослав Яров. — Поэтому без регулярной промывки безопасно использовать реки и водоемы, на которых они созданы, для орошения нельзя. Характерный пример — озеро Сасык.

В 80-х годах засушливые земли Южной Бессарабии решили орошать с помощью вод Дуная. А главным водохранилищем пресной дунайской воды должно было стать лиман Сасык. После отделения дамбой от моря он был превращен в озеро. Соленую воду Сасыка попросту взялись перекачивать в море. Но полностью это делать не удалось. Насосные станции в определенный момент просто перестали справляться с количеством поступающей в Сасык соленой воды из подземных источников. Тогда решили несколько раз «промыть» Сасык пресной водой. Чтобы погасить соленость, ее разбавляли фторогипсом и серной кислотой. Предполагалось, что от этого соль будет выпадать в осадок. Но и это не дало результата.

— Поливали год-два и убили все поля солью. Не учли донные отложения и косу, которая, не обеспечивала изоляцию морской воды, не учли ветровую циркуляцию, — отмечает Ярослав Яров. — Когда-то там был водоем, куда заходила кефаль на нагул, рекреация. Сейчас там вода цветет, и даже испарения канцерогенны – сине-зеленые водоросли, которые размножаются. Уже лет 30 стоит вопрос о том, чтобы вернуть этот замкнутый водоем в качество открытого лимана. Но, к сожалению, пока «воз и ныне там».

Будущее – за «умным» орошением

В результате военных действий оказались заминированы сельскохозяйственные поля в Херсонской и Николаевской областях. Разрушены оросительные системы. Одесская область осталась единственной в Причерноморье, способной полноценно поставлять сельскохозяйственную продукцию для страны. Но для этого необходимо восстановить орошение.

— У нас проблема в том, что Нижнеднестровская оросительная система — последняя, которая еще в рабочем состоянии, — говорит Ярослав Яров. — В системах от Дуная – там их много было — сейчас во многих случаях даже трубы поржавели. Делаются усилия их запустить.

К тому же, процессом орошения необходимо тщательно управлять — чтобы не происходило засоление почв, удобрения подавались в должном количестве, убеждена Наталья Лобода.

— На одном из совещаний, посвященном орошению, была представлена современная автоматизированная система управления орошением. Там есть датчики, которые устанавливаются на полях и показывают, когда нужно поливать, когда вносить удобрения, — рассказывает гидроэколог. — Даже дроны могут использоваться для того, чтобы контролировать состояние сельскохозяйственных земель.

— В свое время на Одесщине и рис выращивали дунайский. А сейчас фермеры из Измаила, Килии активно вкладываются в производство томатного сока, помидор, арбузов. Потому что понимают – будет спрос. Орошение, рекреация, рыбное хозяйство – при хорошем подходе могут давать хорошую прибыль, — убежден Ярослав Яров.