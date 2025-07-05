Ключевые моменты:

В Черном море зафиксирована смертельно ядовитая рыба-шар (тетраодон или фугу). Тетраодон содержит смертельный нейротоксин – тетродотоксин.

Она попадает в наши воды из-за балластных вод кораблей или естественных изменений солености.

Есть риск, что эта рыба может быть продана на рынке под видом «обычной».

Неожиданные «гости» в днепровских водах

Помнится, такое же жаркое лето выдалось как-то в один из «доковидных» годов. Я тогда кайфовал на Приднепровском пляже в родном Херсоне. А что ещё нужно для полного счастья типичному Раку, рождённому на Днепре? Тем более, если пляж не где-то там на «рукаве», а прямо на русле широченного красавца — совсем рядом с городом.

Вроде и не перегрелся на солнышке, рань еще была, а гляжу — на мелкоте рыба-игла плывет, как у себя дома. Морская ж, вроде, животина?! Дальше — больше. Через несколько дней в столь же раннюю пору, когда вода еще не помутнела от ног многочисленных пляжующихся граждан, гляжу — и глазам своим не верю: морской конек гребет куда-то!

И если с «иголками» я был знаком с самого детства (несколько раз «мотал срок» в пионерском лагере в Скадовске, это Джарылгачский залив Черного моря), то морских коньков я и там не встречал. А тут вдруг в Днепре возле Херсона.

От города до устья реки, т.е. до места её «стыковки» с Днепровским лиманом, где водица уже «подсоленная», порядка 30 км. Вероятно, был ветер — «низовка», он снизу вверх по Днепру погнал воду — вместе с морской живностью. Кстати, как оказалось, появление в реке таких морских странников — вовсе не новелла.

До строительства плотин (в 1930-е годы) морские виды могли подниматься значительно выше Херсона. Осетровые доходили до Киева и даже выше! Сельдь, тюлька регулярно попадались в среднем течении.

После строительства каскада ГЭС плотины сильно сократили пути миграции морских рыб, многие виды не могли пройти выше Каховской ГЭС. Теперь могут, будь прокляты орковские «мигранты» под триколором!

Теоретически есть еще один путь попадания в воду инородной фауны — это сброс с судов баластных вод вблизи портов (чуть позже одесситы — народ в тельняшках поймут, почему я тут умничаю).

Уточню: когда судно разгрузилось в порту и идет куда-то под загрузку пустое, в него закачивают морскую воду для балласта, для большей осадки, потому как с пустыми трюмами или танками оно в океане будет болтаться, как «это самое» в проруби.

А как добрались до порта назначения — балластную воду сбрасывают. Есть специальная международная конвенция по контролю и управлению балластными водами. Запрещен сброс необработанных балластных вод в портах и прибрежных водах (требуется фильтрация, УФ-обработка, хлорирование и т.д.).

Недешевые это процедуры. И можно не сомневаться, что в нынешнем мире, где, как у Мефистофеля, «люди гибнут за металл, сатана там правит бал», всегда найдутся желающие сэкономить и втихаря слить балластные воды где-нибудь в море.

Тетраодон: опасный пришелец

Позволительно предположить, что именно такой чей-то поступок и вызвал на днях настоящее информационное цунами во многих СМИ Украины: «В Черном море не впервые фиксируют появление смертельно ядовитой рыбы – серебристого тетраодона».

Родина этой твари — Индо-Тихоокеанский бассейн, так что, то ли своим ходом, то ли в балластных водах через Суэцкий канал она проникла в Средиземное море, а далее уже и в ваше Черное, господа одесситы. Особые приметы — может раздуваться как шар.

Итак, тетраодон серебристый, или рыба-шар – смертельно ядовитый вид, который, как видим, уже фиксируется в Черном море. Он содержит тетродотоксин — сильный яд, поражающий нервную систему. Даже мизерная доза — и, как говорили в Древнем Риме, «Memento mori» (нет, это не «моментально в море», как шутили в одной нашей кинокомедии, это «Помни о смерти»).

Более того, у этого колючего шара очень крепкие челюсти, он повреждает рыболовные сети, успевая перед этим сожрать в этих сетях представителей местной фауны, что приводит к убыткам рыбаков. В общем, оккупант, как и положено оккупанту, вытесняет местную фауну, питаясь моллюсками, ракообразными и мелкой рыбой.

Короче, никакой от него пользы, помимо вреда. И вред этот с годами все растет и растет. В Черном море эта зараза появилась с десяток лет назад, и ученые отмечают, что с потеплением климата её ареал всё расширяется и угроза биоразнообразию, да и людям, всё увеличивается.

Фугу по-одесски? Лучше нет!

Имейте это в виду, уважаемые одесситы, если вам на «Привозе» вдруг ненароком попытаются «впарить» такую тварь под видом нового сорта бычка или рачка.

Пора, наверное, подлить масло в огонь и сообщить, что тетраодон — это семейство рыб также известных как фугу! Да-да, именно та смертельно опасная при поедании рыба, готовить в Японии которую учатся ТРИ ГОДА, и только после этого получают сертификат на право готовить и подавать фугу в заведениях, как у нас когда-то говорили, общепита.

В некоторых регионах Японии этот экзамен считается особенно сложным, и его сдают только около 30–40% кандидатов с первой попытки.

Яд тетродотоксин содержится во внутренних органах и коже, а иногда — в мышцах. Печень — особенно опасна, содержит высокую концентрацию тетродотоксина. Икра — тоже часто ядовита. Кожа — у некоторых видов ядовита.

Кайф от поедания фугу в Японии — это не столько вкус, сколько острые ощущения и статус. Фугу ассоциируется с опасностью: яд смертелен даже в микродозах, и мысль о том, что ты ешь потенциально смертельное блюдо, вызывает прилив адреналина.

Некоторые гурманы утверждают, что ощущают легкое онемение языка и губ — как будто яд «чуть-чуть на грани», хотя это, скорее всего, безопасный эффект, если у повара в голове не опилки и руки не из ж… растут.

Мясо фугу очень нежное, его часто подают как сашими, нарезая настолько тонко, что кусочки почти прозрачные. Также готовят в горячих супах (набэ), жарят во фритюре. В Японии фугу — это высокая кулинария, символ мастерства повара и традиции.

Употребление фугу — часто часть деловых ужинов, праздников, элитных встреч. Это дорого и подается в премиум-ресторанах, что добавляет статусности. Фугу окружена аурой таинственности и уважения: в прошлом её ели самураи, а императору Японии по закону запрещено есть фугу — чтобы не рисковать жизнью монарха. Это не просто еда, а испытание, почти как ритуал: «я съел это и выжил». Типа «рулетки» с револьвером у виска, только на утонченный японский манер.

На этом фоне остается лишь высказать надежду, что с появлением этого «чуда в перьях» в водах вблизи Одессы никто из предприимчивых потомков Остапа Бендера не надумает где-нибудь на Малой Арнаутской открыть забегаловку, где блюда из фугу будет бесстрашно готовить повар после 3-недельных «курсов кройки и шитья с правами строительного техникума» (это из «12 стульев» Ильфа и Петрова, т. е. тоже об Одессе).

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И в завершение — о реальных, документально зафиксированных фактах загрязнения водоемов пришельцами из балластных цистерн. Так, зебровидный дрейссен — мелкий двустворчатый моллюск (происхождение — бассейны Чёрного, Каспийского и Азовского морей) массово попал в Великие озёра США и Канады в 1980-х с балластными водами европейских судов.

Позже распространился по всей восточной части США. Он массово заселяет и засоряет трубы, водозаборы, турбины электростанций. Стоимость очистки — миллионы долларов ежегодно. Еще и содействует цветению токсичных водорослей.

Или мнемиопсис — гребневик. Занесён из Атлантики через балластные воды судов в Чёрное, Азовское, позже — Каспийское моря. Массово пожирает зоопланктон, личинки рыб. Обрушил популяции тюльки, хамсы, кильки. Таких примеров — масса. Короче, куда ни кинь, а все незваные гости — мразь.

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