Новости Одессы и Одесской области

Будет ли пляжный сезон в Одессе в этом году — ответ ОВА

Будет ли пляжный сезон в Одессе в этом году — ответ ОВА

Несмотря на то, что берег Черного моря в Одесской области является линией охраны и обороны, областная военная администрация не возражает против открытия нового пляжного сезона, если позволит военная ситуация и погода.

Об этом сообщил глава администрации Олег Кипер в интервью изданию «Главком».

Он отметил, что подход к открытию пляжей при этом будет такой же, как и в прошлом году, то есть места для отдыха сначала обследуют и только при условии безопасности — позволят купаться.

Сложно удержать людей из миллионного города, чтобы они не пошли на море. Если в этом году военная и погодная ситуация будет позволять оздоровиться людям на море, мы будем стараться для этого все сделать в безопасных местах, — отметил глава администрации.

Напомним, в прошлом году в начале августа глава Одесской области Олег Кипер по согласию военных подписал распоряжение о подготовке доступа людей на пляжи.

Изначально предполагалось, что пляжи откроются в июне, однако подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС разрушил эти планы.

В прошлом году мы открыли сезон, если не ошибаюсь, в середине августа, когда уровень воды спал после подрыва дамбы Херсонской ГЭС. Мы понимали, что не остановить поток людей, который в Одессе был тогда. Поэтому, чтобы их обезопасить, открыли шесть пляжей, которые регулярно обследовали и приглашали туда семьи наших военных для оздоровления, — отметил Кипер.

Чем опасен отдых на пляжах в военное время

Напомним также причины, по которым пляжный отдых сейчас очень опасен:

  • Минная опасность. И украинские Силы обороны и рашистские оккупанты установили в море противокорабельные мины. Периодически из срывает с места штормом и прибивает к берегу.
  • Продолжаются ракетные обстрелы региона. Куда будет очередной «прилет», предсказать невозможно. Вероятность попадания ракеты по пляжу довольно высока, потому что у рашистов «слабость» к морской и курортной инфраструктуре Одессы.

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