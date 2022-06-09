Газ, свет и вода: как работают коммунальные службы Одессы

Вот уже больше ста дней Украина противостоит военной агрессии России. Это очень сложное время для государства и его граждан. Доходы упали, сбережения на исходе, некоторые потеряли источник заработка, а кто-то был вынужден покинуть родной дом или вовсе лишился жилья. Но квитанции за коммунальные услуги приходят каждый месяц. А военное положение не освобождает граждан Украины от оплаты счетов, однако пеня и штрафы не насчитываются, как не отключают и сами услуги. Эти правила мы уже выучили.

Несмотря на войну, коммунальные службы Одессы сегодня работают не хуже, чем в мирное время. В каждом доме есть газ, вода, свет. А в отопительный период было и тепло. Правда, военное время вносит в работу коммунальщиков свои коррективы. Например, в режим работы.

Вот и спрашивается: как решить сотни ежедневно возникающих проблем, если коммунальные учреждения не работают? Перерасчет, заключение договора, передача показаний приборов учета, оформление льгот и так далее. Раньше все эти вопросы можно было задать в абонотделах предприятий. А как быть сейчас?

«Одесская жизнь» расскажет об особенностях обслуживания одесситов городскими коммунальными службами.

«Одессагаз-Поставка»: клиентов принимают, но можно и онлайн

Даже во время войны абонентские участки ООО «Одессагаз-Поставка» посетителей обслуживают. Правда, только в сокращенном режиме и не везде.

График работы: с 9:00 до 14:00 по будним дням, без обеденного перерыва.

Адреса:

ул. Одария, 1;

ул. Софиевская, 11;

Фонтанская дорога, 67;

проспект Добровольского, 92;

ул. Святослава Рихтера, 148а.

Кроме того, чтобы разрешить «газовые» вопросы, одесситы могут обратиться в контакт-центр компании. Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00. Связаться с операторами можно по телефонам: 0-800-20-10-04, (093) 170-36-66.

Также есть возможность обратиться в ООО «Одессагаз-Поставка» через мессенджер на его странице в Фейсбуке, чат-бот в Вайбере и в Телеграм. А также – в личный кабинет на сайте компании.

Как проверить и оплатить?

На сайте «Одессагаз-Поставки» появилась новая опция – «Состояние счета». Теперь клиент может проверить свой личный счет в два клика по ссылке. А если обнаружит задолженность за газ, имеет возможность сразу же ее оплатить, нажав на кнопку «Оплата услуг».

Оплатить услуги «Одессагаз-Поставки» можно и в чат-ботах. Чтобы клиент смог без проблем рассчитаться, здесь представлена пошаговая видеоинструкция загрузки электронной квитанции для оплаты за потребленный газ.

Но, если долги у вас появились из-за разницы между показаниями счетчика и расчетными показателями, следует написать заявление, где надо указать причины несвоевременной подачи данных. В течение 30 дней заявление обещают рассмотреть. И, если вы правы, сделать перерасчет.

Поверки счетчиков на дому в военное время компания не проводит. А сообщить показания можно через контакт-центр, чат-боты в Вайбере и Телеграме.

В случае необходимости проверки газовых приборов и сетей можно обратиться в службу эксплуатации внутридомового газового оборудования по телефону (048) 705-36-51.

В аварийных ситуациях следует звонить в экстренную службу по телефонам: (048) 723-75-76, (048) 705-39-09.

ДТЭК «Одесские электросети»: вопросы решают дистанционно

Абонентские участки ДТЭК «Одесские электросети» в военное время для посещения закрыты. Решать вопросы электроснабжения абонентам предлагают с помощью дистанционных каналов обслуживания. Сделать это можно через страницу ДТЭК «Одеські електромережі» на Фейсбуке и в Инстаграме, через чат-боты в Вайбере и Телеграме, личный кабинет на сайте компании. Также нужную информацию можно получить через вайбер-сообщество «ДТЭК info ОЭМ» и колл-центр:

для стационарных телефонов (048) 705-90-90 ;

; для мобильных телефонов: (068) 750-90-90, (095) 750-90-90, (073) 750-90-90, 0-800-409-090.

Как заверяют в компании, таким образом возможно переоформить договор на распределение электроэнергии, выписать счет на замену, покупку либо установку прибора учета, сообщить о том, что пропал свет или колеблется напряжение, получить консультации по другим вопросам. К примеру: можно ли заменить либо настроить счетчик на зоны «день/ночь»; что делать, если счетчик высвечивает разные ошибки, сгорел, сорвана пломба.

Ремонт обещают выполнить, как только появится возможность. Ведь во время войны в первую очередь специалисты ДТЭК восстанавливают электроснабжение там, где оно было нарушено.

Контролеры работают, но лучше проверить лично

Сегодня показания счетчиков контролеры ДТЭК снимают вновь. Правда, непосредственно в дома и квартиры они не заходят. Показания снимают исключительно со счетчиков, установленных в межэтажных щитовых, щитовых на лестничных клетках. Поэтому компания проводит расчет средних показателей согласно ежемесячному потреблению.

Если же вы хотите платить за фактически потребленную электроэнергию, данные индивидуального счетчика следует передавать самостоятельно. Сделать это можно через IVR-меню по телефонам колл-центра, личный кабинет, форму на сайте. А также – через чат-боты. Для этого надо: в поиске Вайбер или Телеграм ввести «ДТЕК Одеські електромережі»; для незарегистрированных клиентов – пройти верификацию; выбрать в меню «передать показания счетчика» и отправить информацию.

«Инфоксводоканал»: круглосуточная поддержка

Война внесла коррективы и в деятельность «Инфоксводоканала».

Работу своих абонентских отделов компания временно приостановила. Все обслуживание клиентов переведено в режим онлайн. Не ходят по домам и контролеры для проверки счетчиков учета воды. Показания водомеров потребителям следует самим сообщать в контакт-центр или чат-бот компании. Делать это рекомендуется ежемесячно: с 20-го числа – до предпоследнего рабочего дня текущего месяца.

В контакт-центре «Инфокса» абонент может получить всю необходимую информацию по телефонам: 0-800-307-505, (048) 705-55-05, (068) 905-55-05, (093) 170-01-55, (066) 905-55-05. Операторы, заверяют в компании, работают круглосуточно.

Позвонив по этим номерам, можно обратиться с заявкой об аварийной ситуации, уточнить информацию о задолженности, проконсультироваться о работе водомеров, сообщить о нарушении пломбы.

Связаться со специалистами «Инфокса» можно и с помощью онлайн-сервисов: личного кабинета, страницы компании в Фейсбуке «Филиал «Инфоксводоканал», чат-ботов в Вайбере или Телеграме.

В чат-боте есть возможность просмотра баланса лицевого счета, а также оплаты за услуги в один клик. Расчет производится без регистрации в личном кабинете. Притом – независимо от банка, выдавшего карту, – комиссию при оплате не взимают. А сам платеж виден в базе «Инфокса» уже в течение 10 минут.