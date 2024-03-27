Одесситов просят экономить электроэнергию в пиковые часы: какие приборы лучше не включать

Как сообщили в «Укрэнерго», в Одесской области специалисты восстановили часть оборудования на одной из пострадавших от обстрелов подстанций. Благодаря этому удалось повысить способность высоковольтных сетей передавать электроэнергию и уменьшить периоды ограничения потребления.

Сейчас в городе восстанавливает работу около 50% электротранспорта, для бытовых потребителей действуют графики почасовых отключений.

Также энергетики устранили последствия непогоды, которая бушевала в области вечером 25 марта. Отремонтировано 37 воздушных линий и 577 трансформаторных подстанций в 85 населенных пунктах. Более 32 тысяч домов, которые были обесточены из-за непогоды, снова со светом.

В Одессе в целях экономии сокращено использование уличного освещения. Организациям и предприятиям рекомендовано сократить потребление электроэнергии, в том числе той, которая расходуется на уличное освещение, вывески, борды, излишнее освещение в магазинах, кафе, торгово-развлекательных центрах и других заведениях.

Соответствующие решения были приняты на внеочередных заседаниях комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Исполкома Одесского горсовета.

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Одесская мэрия обращается к одесситам с просьбой экономить электроэнергию и максимально ограничить использование энергозатратных приборов, особенно в пиковые часы потребления электроэнергии с 06.00-09.00 и с 17.00-23.00.

Наиболее энергозатратными являются следующие приборы:

электрообогреватели;

бойлеры;

кухонная электроплита;

микроволновая печь;

стиральная машина;

электрический духовой шкаф;

электрочайник (кофеварка);

утюг;

посудомоечная машина;

кондиционер;

пылесос;

телевизор.

Напомним, после утреннего обстрела 22 марта полного блэкаута в Украине не случилось, хотя россия осуществила крупнейшую с начала полномасштабного вторжения комбинированную атаку на украинскую энергосистему. Самая тяжелая ситуация в Харьковской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Для покрытия дефицита генерации из-за обстрелов идет импорт электроэнергии из Румынии, Словакии и Польши.