На фронте погиб боевой медик из Великодолинской громады

Война, день 1027: в Москве ликвидирован генерал, который применял в Украине химоружие Во вторник, 17 декабря 2024 года, начались тысяча двадцать восьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Наши воины продолжают наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно противодействуют врагу в тылу. ПОДРОБНЕЕ

Война, день 1026: Россия бросает северокорейских солдат на штурмы В понедельник, 16 декабря 2024 года, начались тысяча двадцать седьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Наши воины продолжают наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. ПОДРОБНЕЕ