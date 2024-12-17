На фронте погиб боевой медик из Великодолинской громады

17 декабря Великодолинская громада Одесского района провела в последний путь своего земляка — боевого медика Сергей Кулинича. Ему навсегда останется 29 лет.
Об этом сообщили в Великодолинском сельсовете.
Боевой медик механизированного батальона Сергей Владимирович Кулинич героически отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины 9 декабря 2024 года.
Воина похоронили на Аллее Славы Молодежненского кладбища в с. Молодежное.
Вечная слава и светлая память Герою. Его подвиг навсегда останется в наших сердцах.
При выполнении боевых заданий на фронте погибли жители Измаила — Родион Юрьевич Щегловитов и Владимир Владимирович Гребенюк.