Обряд «Мошу»: как в Орловке встречают Рождество

Что вытворяют!..

Жители села Орловка во все времена Рождество праздновали в ночь с 24 на 25 декабря.

В обряде Мошу (в переводе с молдавского – Дед) участвуют исключительно юноши. Накануне праздника парни собираются в две группы, поскольку село условно делится на две части – «кетрари» и «педурари». Каждая группа определяет самого сильного, выносливого и авторитетного для роли Мошу: он отвечает за то, чтобы обряд был исполнен четко и без эксцессов (за ночь потребляется немало вина).

Праздник начинается вечером 24 декабря. Чата-маре (большая группа) и чата-Мошу (группа Деда) под музыку движутся к перекрестку, который в прошлом веке считался центром села. Здесь Мошу поздравляют друг друга с Рождеством, парни неистово пляшут в кругу.

После вечерней встречи чаты разбегаются колядовать по своим участкам, не пересекая условную границу.

Дом за домом, улица за улицей – и всё бегом! Первой на подворье забегает чата-маре, следом — чата-Мошу: колядующие поют старинные рождественские колядки с пожеланиями здоровья и благополучия жителям дома. Хозяева угощают гостей вином, вручают калач и деньги. Калачи нанизываются на длинные шесты: таким образом видно, сколько домов посетили колядники.

Утром, к девяти часам, участники обряда сходятся в современном центре села. Чаты поднимают своих Мошу на плечи и сближаются. Сначала Мошу одаривают друг друга подарками. Иногда это может быть утка, которая вырывается и улетает – юмор приветствуется. Открыв шампанское, окропив им всех участников праздника, Мошу и все колядники еще некоторое время неистово танцуют. И вот, заключительное действо: чаты вновь поднимают Мошу на плечи – и две большие группы юношей начинают переталкиваться. Задача Мошу – повергнуть соперника. Чей Мошу устоит, за тем и победа!

Победившей команде причитается приз – барашек, из которого затем будет приготовлена каварма.

Последняя колядка в этот день звучит для примара (старосты), который должен щедро одарить деньгами каждого Мошу.

Сергей Даскалеску — экс-Мошу

— В молодости я трижды исполнял роль Мошу, физически это очень тяжело! С вечера, всю ночь и утро надо бегать с маской на голове, практически не снимая. Нужно еще хорошо станцевать – чтобы отзвенеть всеми прикрепленными колокольчиками, а они весят шесть килограммов. После этого марафона крепатура такая, что целую неделю не можешь ни сесть, ни встать.

Жители села одаривают чата-маре и чата-Мошу деньгами — обычно за ночь каждая команда собирает десятки тысяч гривен. Не знаю, сколько сейчас ребята отдают за труды Мошу, в советское время такса была 100 рублей. Из собранных денег щедро платят и музыкантам.

Атрибуты

Форма одежды — военная: одна часть колядующих одевается в камуфляж и береты, другая – в черные бушлаты, тельняшки и бескозырки, таким образом две команды отличаются визуально.

Маска Мошу из выделанных шкур крепится на деревянном каркасе, украшается лентами и мишурой. На поясе Мошу – четыре колокола, какие используют при выпасе крупного рогатого скота: он должен постоянно двигать бедрами, чтобы раздавался звон, как будто идет большое стадо.

Мачуки – это туго связанные из рогозы дубинки, которыми постоянно лупят оземь по пути движения: так жители Орловки «прогоняют злых духов».

Барабан и кларнет – это, пожалуй, самые старые из известных инструментов; музыканты сопровождают колядующих на протяжении всего праздника, а это около 18 часов игры под открытым небом, часто при минусовой температуре!

Как готовятся жители

Женщины накануне готовят щедрый праздничный стол. Из обязательных блюд – холодец, домашняя колбаса, голубцы (сармале). Эти и другие блюда к Рождеству готовят с использованием старинных технологий – в глиняных горшках, в печи на дровах, если таковые имеются.

Мужчины должны навести идеальный порядок во дворе: все, что «плохо лежит», колядующие имеют право забрать, вплоть до прищепок на бельевых веревках.

Девушки готовят белые искусственные цветы: незамужняя барышня имеет возможность украсить цветком головной убор парня, в которого влюблена, таким образом признаваясь в своих симпатиях. У самых видных парней к утру на голове может образоваться целый венок из белых цветов.

Дети, как и взрослые, в эту ночь не спят, ожидая, когда во двор забежит Мошу. На него малыши обычно смотрят из окна – маска очень страшная!

Поверье: если Мошу пропустит ваш дом, то весь предстоящий год будет неудачным, поэтому в ночь с 24 на 25 декабря в Орловке не гасят свет и не спят – чтобы колядники случайно не пробежали мимо.

После совершения обряда, когда Мошу убежал дальше, семья садится за праздничный стол. Утром все сытые и подшофе идут в центр села, чтобы посмотреть на состязание Мошу, каждая семья болеет за «своего». После того как определится победитель, все направляются в гости к кумовьям (или принимают кумовей).

Для Мошу партия и церковь – не указ

Жители Орловки рассказывают, что самые сложные времена для обряда были в советский период. Каждый год накануне праздника Ренийский райком партии требовал «прекратить это безобразие!» Парторга сельской парторганизации предупреждали: «Допустишь – партбилет на стол!» Но молодежь ни на какие уговоры не реагировала.

Один из парторгов рассказывал, что Мошу – о, ужас! — приходил колядовать и в его дом. Единственное, что мог сделать парторг, это поднести гостям по оке вина (литровая глиняная кружка): после такой дозы некоторые «отсеивались».

Никогда не поддерживала обряд и православная церковь, поскольку это — отголоски язычества.

А соседи – с Бабами!

Мошу на Рождество появляются и в соседнем селе Новосельское. Однако здесь праздник проходит 7 января, и Мошу утром приезжают в центр села на украшенных подводах, запряженных лошадьми.

Если в Орловке Мошу – «холостяки», то в Новосельском у каждого Мошу есть своя потешная Баба, одетая максимально ярко и безвкусно (роль исполняют парни). Венчает обряд всеобщий танец вокруг огромного костра.

В завершение праздника в Новосельском проходит национальная борьба трынта: сначала на борцовский ковер выходят юноши, исполнявшие роль Мошу, — победителю вручается барашек. Затем состязаются парни, исполнявшие потешную роль Бабы, — самому сильному вручают петуха.

Военную форму участники обряда в Новосельском не используют, одевают национальные кептари и шапки из овчины.