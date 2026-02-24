Ключевые моменты:
- Отказ от доли в квартире юридически оформляется через договор дарения, купли-продажи или пожизненного содержания и обязательно удостоверяется нотариусом.
- Налоговая нагрузка в 2026 году зависит от степени родства и может составлять 0% или 10% от оценочной стоимости доли.
- Партнер в гражданском браке не считается родственником первой или второй степени и платит налоги как постороннее лицо.
- После государственной регистрации вернуть подаренную долю практически невозможно, кроме исключительных случаев, предусмотренных законом.
Когда и почему отказываются от доли в квартире
Владение долей в недвижимости не всегда выгодно. Вместе с правом собственности человек получает обязанности: уплату налога на недвижимость, расходы на содержание дома, участие в совместных решениях совладельцев.
Наиболее частые причины передачи доли:
В наследственных делах, когда несколько родственников становятся совладельцами одной квартиры.
Для оптимизации расходов, если человек фактически не пользуется жильем.
Перед продажей квартиры, чтобы уменьшить количество участников сделки.
Юридически так называемый «отказ» — это добровольная передача права собственности другому лицу.
Какой договор выбрать для передачи доли
Самый распространенный способ — договор дарения. Именно его чаще всего используют между родственниками.
Альтернативные варианты:
- Договор купли-продажи;
- Договор пожизненного содержания;
- Наследственный договор.
Все сделки требуют нотариального удостоверения и государственной регистрации права собственности.
Какие документы нужны для нотариуса
Перед оформлением сделки необходимо подготовить:
- Правоустанавливающие документы на квартиру или долю;
- Выписку из Государственного реестра вещных прав;
- Технический паспорт;
- Паспорта и ИНН сторон;
- Если имущество приобретено в браке, нотариус проверяет согласие второго супруга.
Налоги при дарении доли в 2026 году
Налоговая нагрузка зависит от степени родства.
Родственники первой и второй степени родства (родители, дети, муж или жена, родные братья и сестры, дед, бабушка, внуки) платят 0% НДФЛ и военного сбора.
Другие лица платят 5% НДФЛ и 5% военного сбора, то есть в целом 10% от стоимости доли.
Отдельно уплачивается 1% государственной пошлины и услуги нотариуса.
Отказ от доли в гражданском браке: главные риски
Партнеры, проживающие без официальной регистрации брака, не считаются родственниками с точки зрения Налогового кодекса.
Это означает, что при дарении доли «гражданскому» партнеру придется заплатить 10% налогов.
Кроме того, в случае разрыва отношений вернуть подаренную долю почти невозможно. Суд не признает сам факт прекращения отношений основанием для отмены дарения.
Когда можно отменить договор дарения
После внесения изменений в Реестр вещных прав даритель теряет право собственности.
Отмена возможна только в исключительных случаях, предусмотренных статьей 727 Гражданского кодекса Украины:
- Если одаряемый совершил преступление против дарителя или его близких;
- Если существует реальная угроза утраты или уничтожения имущества;
- Если будет доказано введение в заблуждение или принуждение при подписании договора.
Такие споры решаются исключительно в судебном порядке.
Как обезопасить себя перед передачей доли
Юристы советуют рассмотреть альтернативы, если есть сомнения:
- Оформление договора пожизненного содержания;
- Наследственный договор с переходом права после смерти;
- Дарение с отдельным условием о пожизненном праве проживания.
Перед принятием решения стоит получить консультацию специалиста и просчитать налоговые последствия.
