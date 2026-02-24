Ключевые моменты:

Отказ от доли в квартире юридически оформляется через договор дарения, купли-продажи или пожизненного содержания и обязательно удостоверяется нотариусом.

Налоговая нагрузка в 2026 году зависит от степени родства и может составлять 0% или 10% от оценочной стоимости доли.

Партнер в гражданском браке не считается родственником первой или второй степени и платит налоги как постороннее лицо.

После государственной регистрации вернуть подаренную долю практически невозможно, кроме исключительных случаев, предусмотренных законом.

Когда и почему отказываются от доли в квартире

Владение долей в недвижимости не всегда выгодно. Вместе с правом собственности человек получает обязанности: уплату налога на недвижимость, расходы на содержание дома, участие в совместных решениях совладельцев.

Наиболее частые причины передачи доли:

В наследственных делах, когда несколько родственников становятся совладельцами одной квартиры.

Для оптимизации расходов, если человек фактически не пользуется жильем.

Перед продажей квартиры, чтобы уменьшить количество участников сделки.

Юридически так называемый «отказ» — это добровольная передача права собственности другому лицу.

Какой договор выбрать для передачи доли

Самый распространенный способ — договор дарения. Именно его чаще всего используют между родственниками.

Альтернативные варианты:

Договор купли-продажи;

Договор пожизненного содержания;

Наследственный договор.

Все сделки требуют нотариального удостоверения и государственной регистрации права собственности.

Какие документы нужны для нотариуса

Перед оформлением сделки необходимо подготовить:

Правоустанавливающие документы на квартиру или долю;

Выписку из Государственного реестра вещных прав;

Технический паспорт;

Паспорта и ИНН сторон;

Если имущество приобретено в браке, нотариус проверяет согласие второго супруга.

Налоги при дарении доли в 2026 году

Налоговая нагрузка зависит от степени родства.

Родственники первой и второй степени родства (родители, дети, муж или жена, родные братья и сестры, дед, бабушка, внуки) платят 0% НДФЛ и военного сбора.

Другие лица платят 5% НДФЛ и 5% военного сбора, то есть в целом 10% от стоимости доли.

Отдельно уплачивается 1% государственной пошлины и услуги нотариуса.

Отказ от доли в гражданском браке: главные риски

Партнеры, проживающие без официальной регистрации брака, не считаются родственниками с точки зрения Налогового кодекса.

Это означает, что при дарении доли «гражданскому» партнеру придется заплатить 10% налогов.

Кроме того, в случае разрыва отношений вернуть подаренную долю почти невозможно. Суд не признает сам факт прекращения отношений основанием для отмены дарения.

Когда можно отменить договор дарения

После внесения изменений в Реестр вещных прав даритель теряет право собственности.

Отмена возможна только в исключительных случаях, предусмотренных статьей 727 Гражданского кодекса Украины:

Если одаряемый совершил преступление против дарителя или его близких;

Если существует реальная угроза утраты или уничтожения имущества;

Если будет доказано введение в заблуждение или принуждение при подписании договора.

Такие споры решаются исключительно в судебном порядке.

Как обезопасить себя перед передачей доли

Юристы советуют рассмотреть альтернативы, если есть сомнения:

Оформление договора пожизненного содержания;

Наследственный договор с переходом права после смерти;

Дарение с отдельным условием о пожизненном праве проживания.

Перед принятием решения стоит получить консультацию специалиста и просчитать налоговые последствия.

