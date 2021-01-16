В Украине сфера обслуживания переходит на государственный язык – чего ожидать? (инфографика)

С 16 января 2021 года в Украине начинают действовать нормы статьи 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Так, с сегодняшнего дня обслуживание клиентов в заведениях сферы услуг и предоставление информации о товарах и услугах должно проходить на государственном языке.
Отныне становится обязательным общение персонала с посетителями на украинском языке, исключением может стать только личная просьба клиента.
В частности, на украинский язык переходят:
- торговые заведения (магазины, супермаркеты, ТРЦ);
- интернет-магазины;
- кафе, рестораны, бары и прочие заведения общепита;
- банки;
- аптеки;
- автозаправки;
- библиотеки;
- развлекательные заведения;
- спортзалы;
- салоны красоты;
- заведения бытового обслуживания.
Кроме того, становится обязательным обслуживание на украинском языке в медицинских, образовательных заведениях (кружках, секциях, обучающих курсах) и социальных учреждениях.
Также закон предусматривает, что при отказе персонала обслуживать на государственном языке клиент имеет право попросить об обслуживании на украинском, а при отказе – обратиться к управляющему, высшему руководству либо на горячую линию заведения и сделать соответствующую запись в книге жалоб.
За нарушение «языкового закона» предусмотрено наказание – от предупреждения до штрафа в размере от 5100 до 6800 грн (в случае повторного нарушения).
Напомним, Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят Верховной Радой 25 апреля 2019 года и 16 июля того же года вступил в силу. Но некоторые нормы этого закона, в том числе касательно использования государственного языка в сфере услуг, вводятся в действие с отстрочкой.
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Фото: tsn.ua