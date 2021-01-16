В Украине сфера обслуживания переходит на государственный язык – чего ожидать? (инфографика)

С 16 января 2021 года в Украине начинают действовать нормы статьи 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Так, с сегодняшнего дня обслуживание клиентов в заведениях сферы услуг и предоставление информации о товарах и услугах должно проходить на государственном языке.

Отныне становится обязательным общение персонала с посетителями на украинском языке, исключением может стать только личная просьба клиента.

В частности, на украинский язык переходят:

торговые заведения (магазины, супермаркеты, ТРЦ);

интернет-магазины;

кафе, рестораны, бары и прочие заведения общепита;

банки;

аптеки;

автозаправки;

библиотеки;

развлекательные заведения;

спортзалы;

салоны красоты;

заведения бытового обслуживания.

Кроме того, становится обязательным обслуживание на украинском языке в медицинских, образовательных заведениях (кружках, секциях, обучающих курсах) и социальных учреждениях.

Также закон предусматривает, что при отказе персонала обслуживать на государственном языке клиент имеет право попросить об обслуживании на украинском, а при отказе – обратиться к управляющему, высшему руководству либо на горячую линию заведения и сделать соответствующую запись в книге жалоб.

За нарушение «языкового закона» предусмотрено наказание – от предупреждения до штрафа в размере от 5100 до 6800 грн (в случае повторного нарушения).

Напомним, Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят Верховной Радой 25 апреля 2019 года и 16 июля того же года вступил в силу. Но некоторые нормы этого закона, в том числе касательно использования государственного языка в сфере услуг, вводятся в действие с отстрочкой.

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Фото: tsn.ua