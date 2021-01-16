Новости Одессы и Одесской области

В Украине сфера обслуживания переходит на государственный язык – чего ожидать? (инфографика)

В Украине сфера обслуживания переходит на государственный язык – чего ожидать? (инфографика)

С 16 января 2021 года в Украине начинают действовать нормы статьи 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Так, с сегодняшнего дня обслуживание клиентов в заведениях сферы услуг и предоставление информации о товарах и услугах должно проходить на государственном языке.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Отныне становится обязательным общение персонала с посетителями на украинском языке, исключением может стать только личная просьба клиента.

В частности, на украинский язык переходят:

  • торговые заведения (магазины, супермаркеты, ТРЦ);
  • интернет-магазины;
  • кафе, рестораны, бары и прочие заведения общепита;
  • банки;
  • аптеки;
  • автозаправки;
  • библиотеки;
  • развлекательные заведения;
  • спортзалы;
  • салоны красоты;
  • заведения бытового обслуживания.

Кроме того, становится обязательным обслуживание на украинском языке в медицинских, образовательных заведениях (кружках, секциях, обучающих курсах) и социальных учреждениях.

Также закон предусматривает, что при отказе персонала обслуживать на государственном языке клиент имеет право попросить об обслуживании на украинском, а при отказе – обратиться к управляющему, высшему руководству либо на горячую линию заведения и сделать соответствующую запись в книге жалоб.

За нарушение «языкового закона» предусмотрено наказание – от предупреждения до штрафа в размере от 5100 до 6800 грн (в случае повторного нарушения).

обслуживание на украинском языке, инфографика

Напомним, Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят Верховной Радой 25 апреля 2019 года и 16 июля того же года вступил в силу. Но некоторые нормы этого закона, в том числе касательно использования государственного языка в сфере услуг, вводятся в действие с отстрочкой.

Читайте также: В Одессе «рошеновский» охранник «наехал» на женщину за украинский язык.

Фото: tsn.ua

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить