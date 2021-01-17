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Только на украинском: как соблюдают новый закон в одесских супермаркетах?

Только на украинском: как соблюдают новый закон в одесских супермаркетах?

Со вчерашнего дня, 16 января, обслуживание клиентов в заведениях сферы услуг и торговли должно осуществляться на украинском языке. Как соблюдают новый закон как в крупных супермаркетах, так и в небольших магазинах Одессы, проверял корреспондент «Одесской жизни».

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Напомним, отныне общение персонала с посетителями на государственном языке стало обязательным. Исключением является только личная просьба клиента общаться с ним на другом языке.

В некоторых сетевых супермаркетах новый языковой закон абсолютно ничего не поменял. Так, в магазинах «АТБ» и «Сильпо» исключительно на украинском обслуживают покупателей уже давно. Кассиры общаются на государственном языке, даже если покупатель говорит с ними на русском. И, отметим, что никаких недопониманий при этом нет. А после первой же просьбы они без проблем переходят на другой язык.

В «Обжоре» переход на украинский прошел в целом успешно. На кассе справляются все, а вот некоторые работники торгового зала еще периодически ведут диалог с покупателями на русском.

В сети супермаркетов «Таврия В» новый закон работает «50 на 50». Все зависит от конкретного кассира: тут тебя обслуживают на украинском языке, а через пару метров слышится русский, а иногда и чистейший суржик. Одному работнику, который общался не на государственном языке, мы решили задать вопрос на украинском. Его реакцию, мягко говоря, можно было назвать удивлением, а ответ прозвучал опять же на русском. Лишь после просьбы нашего корреспондента, он с трудом, но все же перешел на украинский язык.

Что касается продавцов небольших магазинов и мини-маркетов, то часть здешних продавцов даже не слышали о вступлении в силу новой нормы и продолжают говорить на русском.

«Я где-то читала об этом законе, но не знала, что его уже приняли. Приму во внимание, но это Одесса. Лично ко мне никто ни разу не обращался на украинском», – рассказала продавщица Галина.

Напомним, с 16 января 2021 года в Украине начали действовать нормы статьи 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Отныне персонал должен общаться с посетителями или клиентами, а также предоставлять информацию о таврах и услугах только на украинском языке.

За нарушение «языкового закона» предусмотрено наказание – от предупреждения до штрафа в размере от 5100 до 6800 грн (в случае повторного нарушения).

Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят Верховной Радой 25 апреля 2019 года и 16 июля того же года вступил в силу. Но некоторые нормы этого закона, в том числе касательно использования государственного языка в сфере услуг, вводятся в действие с отстрочкой.

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Иван Мягченков
Иван Мягченков ПРОФИЛЬ

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