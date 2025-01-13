Мальчик — актер

Как рассказали на сайте Одесского городского совета, появился на свет он 11 ноября 1917 года в Варшаве. В следующем году его семья переехала в Одессу.

Замечательный эпизод из его детства: семилетним мальчиком Абба снялся в легендарном фильме «Броненосец «Потемкин», который создавался в Одессе. Режиссер Сергей Эйзенштейн доверил ему роль ребенка, которого убивают полицейские на Потемкинской лестнице, а затем через его тело пробегает охваченная паникой толпа.

Студент, аспирант, солдат

После окончания физико-математического факультета Одесского государственного университета в 1939 году Абба Ефимович продолжил учебу в аспирантуре, параллельно работая ассистентом на кафедре молекулярной и теоретической физики.

В 1941 году он вступил в ряды армии, воевал в стрелковой дивизии. Попав в плен, он сумел спастись от казни, представившись турком. Впоследствии ему удалось прыгнуть из поезда, который перевозил пленных на принудительные работы в Германию.

Присоединившись к партизанам, он стал руководителем разведывательного подразделения. За свой вклад в борьбу против нацизма в партизанском отряде его наградили медалью «Партизан Великой Отечественной войны II степени».

Директор института

В 1966 году Глауберман стал директором Научно-исследовательского института физики при Одесском государственном университете. Он имел особый талант преподавателя, способного пробудить в студентах любовь к науке и увлечение физикой. Жизнь выдающегося ученого оборвалась 12 июня 1974 года.

В честь столетия со дня рождения профессора Глаубермана на университете установили мемориальную доску.

Что касается Гавриила Державина, чьим именем улица называлась с советских времен — это был русский поэт, который жил в конце 18 — начале 19 века. К Одессе, а даже к Украине он никакого отношения не имел.

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