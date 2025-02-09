О неприятном инциденте рассказала накануне директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Как стало известно, недавно женщина обратилась в офис некоей организации, где ей пообещали предоставить соглашение о медицинском обслуживании в известной одесской клинике.

«По ее словам, работник офиса отказалась пускать ее в пустой офис, после словесной перепалки ударила ее в грудь. Женщина упала, ей придавили грудь коленом, натянули на голову капюшон и били рукой по голове. Человек убегал оттуда настолько быстро, насколько ему позволял возраст», – написала у себя в Facebook чиновница.

По словам Буйневич (которая ссылается на слова пострадавшей), когда пожилая женщина пришла на работу, ей стало плохо. Ей вызвали скорую, врачи которой передали необходимую информацию в полицию.

Однако вскоре ситуация начала разворачиваться против матери погибшего военного.

Сначала некие «благотворители» обманом пытались выведать личные данные пострадавшей у самой главы департамента образования, якобы желая «тихо и без рекламы» ей помочь. Узнав ее телефон, женщине начали звонить с предложениями «замять дело», а затем начали угрожать ей и морально унижать.

Словом, ситуацию пытаются обыграть так, что женщина (которая, к слову, после гибели сына перенесла инсульт) якобы сама напала на сотрудницу офиса, ударила ее ногой в живот и, к тому же, облила некоей химической жидкостью.

В итоге мать погибшего защитника оказалась на грани повторного инсульта. И Буйневич в свою очередь настоятельно призвала тех, кто организовал ее травлю, прекратить такие действия.

«Действительно, во всех деталях этого дела разберутся, верю в это, правоохранители. Я пишу этот пост не для того, чтобы обвинить. Я верю коллеге, да и логика, физика, анатомия на ее стороне. Но я не утверждаю, кто виноват. Я передаю ее слова.

А сейчас просто ПРОШУ! Человек на грани повторного инсульта… Оставьте ее в покое. Она не одна… Если она оскорбила как-то работника, что-то еще сделала, я извиняюсь за нее. Только не трогайте, вот приложите все усилия, чтобы ее не беспокоил никто. Прошу. Мне абсолютно до лампочки политические игры, это моя коллега, это мать, ей плохо, пожалуйста, помогите мне не потерять ее. Она нам нужна», – пишет чиновница.

Ситуацию прокомментировал и городской голова Одессы Геннадий Труханов. Он заверил, что жестоко избитой женщине будет предоставлена вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

«Я принимаю этот вопрос под свой личный контроль. Ждем оценку и соответствующие действия правоохранителей. Виновные должны понести заслуженное наказание», – написал Труханов.

В полиции инцидент пока не комментируют. «Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.

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