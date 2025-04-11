Точно двойной желток?
Две женщины изучают ценовую политику на яйца:
– Ну вот, снова подорожали. Ближе к Пасхе вообще не купишь.
– А вот смотри, яйца по десять гривен!
– По десять? Да, может, они еще довоенные?
– Ну что ты такое говоришь. Пошли посмотрим поближе.
Оказывается: десять гривен – цена одного яйца. Потому как они особенные: с двумя желтками.
– Женщина – продавщице:
– Точно два желтка?
– Точно! Вот же, видите: два желтка.
– Ну то что лежит для рекламы – это понятно. А вот если взять яйцо и разбить, чтобы убедиться?
– Вам убедиться, потом – еще кому-то. Так что из этого получится? Мне все яйца перебить для вашей уверенности?
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Ну а теперь о главном – о ценах.
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 35-50 грн;
- лук – 25-40 грн;
- помидоры – 60-140 грн;
- свекла – 30-40 грн;
- кабачки – 35-60 грн;
- огурцы – 90-130 грн;
- сладкий перец – 60-120 грн;
- баклажаны – 50-80 грн;
- капуста – 60-80 грн; (есть и по 100-110 грн);
- чеснок – 100-140 грн;
- морковь – 30-40 грн;
- редис – 30-60 грн;
- зелень в пучках – от 10 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 30-50 грн;
- груши – 50-110 грн;
- бананы – 50-70 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 80-100 грн;
- лимоны – 50-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- виноград – 70-120 грн;
- хурма – 90-180 грн;
- мандарины – 50-90 грн;
- апельсины – 50-90 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 55-100 грн;
- брынза – 200-300 грн;
- творог – 80-180 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-260 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 160-180 грн;
- шея – 200-230 грн;
- лопатка – 130-150 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 50-100 грн;
- караси – 70-80 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 150-250 грн;
- карп – 80-150 грн.
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