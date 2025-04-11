Цены на яйца на Привозе 10 апреля 2025

Точно двойной желток?

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Две женщины изучают ценовую политику на яйца:

– Ну вот, снова подорожали. Ближе к Пасхе вообще не купишь.

– А вот смотри, яйца по десять гривен!

– По десять? Да, может, они еще довоенные?

– Ну что ты такое говоришь. Пошли посмотрим поближе.

Оказывается: десять гривен – цена одного яйца. Потому как они особенные: с двумя желтками.

– Женщина – продавщице:

– Точно два желтка?

– Точно! Вот же, видите: два желтка.

– Ну то что лежит для рекламы – это понятно. А вот если взять яйцо и разбить, чтобы убедиться?

– Вам убедиться, потом – еще кому-то. Так что из этого получится? Мне все яйца перебить для вашей уверенности?

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Ну а теперь о главном – о ценах.

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 35-50 грн;
  • лук – 25-40 грн;
  • помидоры – 60-140 грн;
  • свекла – 30-40 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огурцы – 90-130 грн;
  • сладкий перец – 60-120 грн;
  • баклажаны – 50-80 грн;
  • капуста – 60-80 грн; (есть и по 100-110 грн);
  • чеснок – 100-140 грн;
  • морковь – 30-40 грн;
  • редис – 30-60 грн;
  • зелень в пучках – от 10 грн.

Привоз: цены на овощи

 

На Привозе: цены на овощи и фрукты

Одесский привоз: сколько стоит картошка

Одесский Привоз: огурцы, помидоры

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 30-50 грн;
  • груши – 50-110 грн;
  • бананы – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 80-100 грн;
  • лимоны – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • виноград – 70-120 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • мандарины – 50-90 грн;
  • апельсины – 50-90 грн.

Одесский Привоз в апреле

 

Фрукты на одесском Привозе

На Привозе: цены на фрукты

Привоз в апреле: клубника и бананы

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 55-100 грн;
  • брынза – 200-300 грн;
  • творог – 80-180 грн.

Привоз в апреле: молочный корпус

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-260 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Одесский Привоз: ясной корпус

Сало и мясо на Привозе

Одесский Привоз: цены на сало

Привоз, колбасы

Свинина

  • задняя часть – 160-180 грн;
  • шея – 200-230 грн;
  • лопатка – 130-150 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

  • толстолобик – 50-100 грн;
  • караси – 70-80 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 150-250 грн;
  • карп – 80-150 грн.

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