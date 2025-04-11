Точно двойной желток?

Две женщины изучают ценовую политику на яйца:

– Ну вот, снова подорожали. Ближе к Пасхе вообще не купишь.

– А вот смотри, яйца по десять гривен!

– По десять? Да, может, они еще довоенные?

– Ну что ты такое говоришь. Пошли посмотрим поближе.

Оказывается: десять гривен – цена одного яйца. Потому как они особенные: с двумя желтками.

– Женщина – продавщице:

– Точно два желтка?

– Точно! Вот же, видите: два желтка.

– Ну то что лежит для рекламы – это понятно. А вот если взять яйцо и разбить, чтобы убедиться?

– Вам убедиться, потом – еще кому-то. Так что из этого получится? Мне все яйца перебить для вашей уверенности?

Ну а теперь о главном – о ценах.

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 35-50 грн;

лук – 25-40 грн;

помидоры – 60-140 грн;

свекла – 30-40 грн;

кабачки – 35-60 грн;

огурцы – 90-130 грн;

сладкий перец – 60-120 грн;

баклажаны – 50-80 грн;

капуста – 60-80 грн; (есть и по 100-110 грн);

чеснок – 100-140 грн;

морковь – 30-40 грн;

редис – 30-60 грн;

зелень в пучках – от 10 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 30-50 грн;

груши – 50-110 грн;

бананы – 50-70 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 80-100 грн;

лимоны – 50-80 грн;

малина – 100-120 грн;

виноград – 70-120 грн;

хурма – 90-180 грн;

мандарины – 50-90 грн;

апельсины – 50-90 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 55-100 грн;

брынза – 200-300 грн;

творог – 80-180 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 240-260 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задняя часть – 160-180 грн;

шея – 200-230 грн;

лопатка – 130-150 грн;

ребра – 130-150 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 50-100 грн;

караси – 70-80 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 150-250 грн;

карп – 80-150 грн.

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