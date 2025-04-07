Из Африки — в Рени, чтобы помочь

Идея создания благотворительного центра принадлежала миссионеру из Южно-Африканской Республики Окерту Потхитеру, который приехал в город Рени с женой Мишель еще в девяностые и остался жить в небольшом городке на Дунае. Здесь начала действовать христианская церковь «Свет мира».

Супруги Окерт и Мишель

Миссионер был обеспокоен судьбами детей из неблагополучных семей — в те годы их было немало.

Он выкупил двухэтажное здание — офис обанкротившегося молокозавода. Члены церкви своими силами сделали ремонт, провели отопление, можно сказать, дали зданию новую жизнь. Здесь было открыто четыре группы, которые посещали более семидесяти малышей. Это, по сути, был детский сад, который мог работать и круглосуточно — если детей не забирали родители.

Посещение «Радуги» всегда было и остается бесплатным, этому учреждению помогали и помогают меценаты из ЮАР, Англии, Румынии и других стран. Донорам всегда предоставляют отчет, чтобы показать: их деньги идут по назначению.

Окерт Потхиитер

Четыре года назад Окерт Потхитер ушел в мир иной. Но его дело продолжает жена Мишель и большая команда последователей, которые ведут работу по нескольким направлениям. Центр «Радуга» — один из них, его возглавляет Ольга Сальникова.

Ухаживала за детьми, которые жили в больнице

В молодости Ольга Сальникова тринадцать лет по контракту служила в пограничных войсках. Она рано потеряла мужа, который погиб, сама воспитывала трех дочерей.

Ольга Сальникова

Уволившись со службы, начала заниматься предпринимательской деятельностью, торговала на рынке. Однако конкуренция возросла, и торговлю пришлось свернуть. Но многодетная мама молилась и верила в то, что ее судьба в руках Всевышнего.

Как-то Ольгу попросили взять к себе на некоторое время двух мальчиков шести и восьми лет, которые временно жили в палате больницы. Их мама пьянствовала, за детьми не ухаживала и вообще куда-то уехала из города.

Пока социальные службы решали судьбу детей, им был нужен уход, мальчикам надо было ходить в школу. Ольга согласилась помочь.

Сначала было очень трудно, потому что дети не привыкли к контролю, требованиям. Но у нее был опыт воспитания своих детей, ответственность и большое сердце.

Эта история закончилась хорошо — мальчиков забрал к себе их родной отец. Но именно с этой истории и начался новый этап в жизни Ольги Сальниковой — ей предложили возглавить благотворительный центр «Радуга». С тех пор прошло пять лет.

«Наша мама очень красивая!»

— А с моими мальчиками мы до сих пор на связи, — рассказывает Ольга, — Как-то один из них попросил меня сфотографировать его маму — очень скучал по ней. Мне, признаюсь, не хотелось этого делать, ведь долгие годы алкогольной зависимости сказались на внешности женщины. И все же мы сделали это, я сбросила фото. На что пришел ответ: «Спасибо. А все-таки наша мама очень красивая!». Мы все были поражены. Понимаете, какая бы ни была мама, какой бы ни был ее внешний вид и образ жизни, а дети ее любят и считают самой красивой. К сожалению, недавно жизнь этой женщины трагически оборвалась.

Одной рукой узел не развязать

Работа в центре социальной помощи непростая, здесь надо иметь большое сердце, чтобы окружить заботой и любовью тех детей, которым этого в жизни не хватает.

— Бывает, что ребенка долго не приводят в центр, и мы начинаем беспокоиться — что случилось? — рассказывает Ольга — Звоним в службу по делам детей Ренийского горсовета, с которой всегда на связи. Девушки идут в семью с проверкой, проводят беседы с родителями. Мы не имеем таких полномочий, но в сотрудничестве с командой Юлии Мантулиной, которая руководит службой по делам детей, получаем результат.

Сотрудничает коллектив «Радуги» и с инклюзивно-ресурсным центром.

— У некоторых деток есть определенные проблемы со здоровьем, развитием, поэтому специалисты центра обследуют их, разрабатывают индивидуальные программы, по которым работают наши педагоги и их помощники, — рассказывает Ольга. — Были случаи, когда родители продолжали приводить к нам детей и после семи лет, пока они не будут готовы посещать школу.

Бесплатные дрова с улиц

Ренийский горсовет оказывает помощь этому учреждению. Когда для всех городских детсадов были куплены новые матрасы и новые комплекты постельного белья, не забыли и о «Радуге» — сюда тоже завезли обновки.

— Несколько лет назад, когда начал дорожать газ, было принято решение перевести здание на другое отопление, мы приобрели и установили твердотопливный котел, — рассказывает директор, — Окерт обратился в горсовет с просьбой помочь дровами. И с тех пор городской совет каждую зиму обеспечивает нас топливом. Провели коммунальные службы санитарную обрезку деревьев — везут дрова нам, и это большое подспорье. У нас зимой очень тепло.

Вкус дома в чужом городе

В первый период широкомасштабной войны в относительно тихий Рени приехали тысячи жителей из других регионов Украины. Только официально зарегистрированных ВПЛ было четыре тысячи человек, фактически — больше.

Несмотря на то, что городской совет принял решение полностью освободить семьи переселенцев от платы за посещение коммунальных детских садов, некоторые семьи привели своих малышей именно в «Радугу».

— Наш садик небольшой, я бы сказала, семейного типа, и это привлекло многих родителей, — рассказывает Ольга Федоровна, — Думаю, не последнюю роль сыграли хорошие отзывы жителей Рени. Сейчас у нас переселенцев стало меньше, но все равно центр посещают несколько детей из семей ВПЛ. Мы рады, что можем помочь. Кстати, многим родителям нравится, что мы сохранили традиционную кухню. Блюда по рецептам Клопотенко непривычны для большинства детей. Они охотнее съедят салат из капусты с морковью, чем будут пить смузи из овощей. Мы не можем себе позволить выбрасывать продукты, поэтому готовим то, что детям нравится, — супчики и борщики, котлетки с гарниром, салаты и молочные блюда. У нас очень опытный повар, который готовит с большой любовью. Меню, разумеется, мы согласовываем со специалистами «Госпродпотребслужбы».

Большая стирка

В благотворительном центре не только бесплатное питание — коллектив готов оказать и другую помощь. Есть семьи, которые не имеют возможности элементарно постирать одежду, детей приводят в неопрятных вещах. В таких случаях коллектив «Радуги» предлагает родителям принести все детские вещи, постельное белье для стирки.

— Конечно, если у родителей есть возможность чем-то помочь, то мы с благодарностью эту помощь принимаем, — говорит директор, — Это может быть, например, помощь в текущем ремонте, игрушками и тому подобное. А вот канцтовары для занятий покупаем сами — дети любят рисовать, делать аппликации и поделки.

Каждый сотрудник детского сада имеет свою дорогу, которая привела в это учреждение. Многие воспитатели ранее работали в коммунальных детских садах, у них большой опыт, они проводят развивающие занятия и игры, серьезно готовят детей к школе.

— Мы следим за делами наших воспитанников в школах, и очень рады, когда детки успешно осваивают программу, получают высокие оценки, — говорит руководитель благотворительного учреждения.

Изменения во время войны

Большая война сказалась на жизни благотворительного учреждения для детей. В связи с тем, что в здании нет подвала для укрытия, оборудовали помещение по принципу двух стен. Пришлось уменьшить количество групп: их было три, сформировали две.

Поскольку обстрелы города Рени страной-агрессором обычно начинаются ночью, детское учреждение вынуждено отказаться от круглосуточной работы — это учреждение сейчас работает только днем.

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