Какой сегодня день: праздники, традиции, именины и приметы 6 декабря

Какой православный праздник отмечают 6 декабря

6 декабря в церковном календаре – день памяти святителя Николая Чудотворца. Родившись в семье состоятельных христиан, Николай с детства воспитывался в благочестии и справедливости. Жил он в городе Патара (провинция Ликия) в конце III столетия. Отличался очень хорошим нравом. Благодаря богатым родителям смог получить достаточно хорошее к тому времени образование.

Его родного дядю также звали Николаем и он был Патарским епископом. Заметив, что племянник показывает любовь к христианству, он сделал его чтецом, а затем священником. Часто оставлял на него епархию, когда отлучался по делам. В молодом возрасте Николай остался без родителей. Большое наследство, которое получило после их смерти, раздал бедным. За это получил от Бога дар чудотворения.

Что нельзя делать 6 декабря:

Удерживайтесь от ссор с близкими, иначе в следующем году с ними будут плохие отношения.

Не стоит давать взаймы в день святого Николая.

Нельзя заниматься ремонтом, стирать или шить.

Народные приметы 6 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: сколько снега выпало Николаю, столько в мае будет травы;

иной на деревьях — к богатому урожаю в следующем году;

какая погода на зимнего Николая, таким будет и день на весеннего (9 мая);

солнечный и морозный день — в следующем году ждите плохого урожая;

с дороги снег сметает ветер — пути не будут стоять (начнется оттепель).

Святой Николай считается покровителем детей и браков. Детям вечером он приносит подарки под подушку. Утром люди обязательно шли в церковь, а после службы накрывали праздничный стол (постный, ведь идет Рождественский пост). Ему молились об удачном браке и счастливой семейной жизни.

Важные и памятные даты 6 декабря в Украине и мире:

1060 год — Бела I становится королем Венгрии;

1240 год — Киев захватывают и разрушают войска монгольского хана Батыя;

1492 год — первая экспедиция Колумба открывает остров Гаити;

1637 год — происходит Кумейковское сражение между казацким и польско-шляхетским войсками, которым завершилось подавление восстания Павлюка;

1768 год — в Шотландии печатают первое издание Britannica, всемирно известную и одну из самых популярных до сих пор энциклопедий;

1869 год — в Южной Африке открывают кимберлитовые трубки, залежи алмазов;

1877 год — выходит первый номер газеты «Вашингтон пост»;

1877 год — изобретатель Томас Эдисон делает на своем новом фонографе первую запись человеческого голоса, процитировав слова детской песенки «Мэри имела маленького теленка»;

1917 год — парламент Финляндии провозглашает независимость страны от России;

1917 год — в порту Галифакса взрывается французское судно «Монблан», нагруженное боеприпасами, погибает около 2000 человек;

1919 год — под командованием Михаила Емельяновича-Павленко начинается Первый зимний поход Армии УНР по тылам Красной и Добровольческой армий;

1921 год — подписывают англо-ирландский договор, согласно которому ровно через год (6 декабря 1922) Ирландия обретает независимость;

1991 год — вступает в силу новая конституция Болгарской республики;

1991 год — образуют Вооруженные силы Украины;

1991 год — независимость Украины признают Эстония и Куба;

2000 год – открывают ливерморий (старое название – унунгексий) – химический элемент с атомным номером 116;

2003 год — основывают Львовский муниципальный духовой оркестр «Галицкие Сурмы»;

2008 год — в Греции вспыхивают массовые беспорядки из-за убийства в Афинах полицейского подростка;

2017 год — администрация Дональда Трампа официально объявляет о признании Иерусалима столицей Израиля.

Именины 6 декабря празднуют:

Максим,

Николай.

Талисманом человека, рожденного 6 декабря, является гелиотроп. Его заносят в группу кварцевых минералов. Основной цвет гелиотропа – зеленый, но могут встречаться и красные, желтые вкрапления. Издавна с этим камнем было связано немало легенд. В основном его использовали в качестве защиты от нечистой силы.

6 декабря родились:

1850 год — украинский художник, портретист Николай Бодаревский;

1948 год — украинский ракетостроитель, председатель Государственного космического агентства Украины, Герой Украины Юрий Алексеев;

1996 год — участник российско-украинской войны, Герой Украины Георгий Тарасенко.

6 декабря в Украине отмечают:

6 декабря в Украине празднуют День ВСУ. Историю Вооруженных сил Украины невозможно отделить от истории Украины. Ведь наша страна долго пыталась завоевать свою независимость. Национальные вооруженные силы стали формироваться еще в начале XX века. Первым подобным образованием можно считать Украинских сечевых стрелков, быстро ставших героями национальных песен. Легион состоял из патриотически настроенных добровольцев и был создан Главным украинским советом 1914 года.

Когда образовалась Украинская Народная Республика (УНР), у нее было много внешних врагов. Поэтому в 1917 г. воины-украинцы, ранее служившие в противодействующих армиях, сформировали армию (также из добровольцев). Весной 1918 г. она смогла вытеснить из родных земель большевистские силы. И хотя УНР существовала недолго, однако в конце 1919 года она совершила так называемый Первый зимний поход, который по сути был рейдом в тылу большевистской армии и армии Деникина.

После обретения Украиной независимости в 1991 году значительная часть советской армии досталась молодой стране по наследству. В том числе и ядерное вооружение. Первоначально развитие армии происходило достаточно активно, но постепенно процесс прекратился. Под видом реформирования украинское войско сокращали, в результате чего украинская армия приходила в упадок. Началом возрождения ВСУ стал 2014 год, когда возникла настоятельная потребность противостоять российской агрессии.