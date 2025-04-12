В этом видео Александр Отдельнов рассказывает:

Что общего между «Францией» и первым кинопоказом в Одессе?

В какой одесский кинотеатр стояли в очереди по девять часов?

Какой кинотеатр звал влюбленных в последние ряды?

Как одесситы шутили о Брюсе Уиллисе и «Титанике»?

Где в Одессе появился первый многозальный кинотеатр и когда?

Каким образом одесские мальчики попадали в кино бесплатно?

Как в 80-х в Одессе пытались показывать 3D и что из этого вышло?

Как первый в Украине мультиплекс в Одессе опередил свое время?

Золотые времена одесских кинотеатров

Начало XX века ознаменовалось настоящим бумом кинотеатров в Одессе. Один за другим открывались «Гигант», «Вагон», «УточКино», «Иллюзион», «Арс» и многие другие. После революции большевики быстро осознали силу влияния кино на население, что привело к активному развитию Одесской киностудии, которая создавала фильмы для всей страны.

Настоящий расцвет одесских кинотеатров пришелся на послевоенные годы. В советское время в Одессе функционировало более тридцати стационарных и несколько летних кинотеатров. У каждого одессита был свой любимый кинотеатр, куда ходили «как в гости к родственникам». Однако были и центральные, куда приезжали зрители даже из самых отдаленных районов города.

Кинотеатр «Родина», расположенный в сердце Молдаванки, после восстановления в 60-х годах стал настоящим дворцом кино. Его большой зал вмещал более 700 зрителей, а огромный экран менял размеры благодаря специальным рамкам — кашетам. На популярные ленты «Вий», «Фантомас», «Пираты XX века» люди стояли в очереди по шесть и даже девять часов!

Хотите узнать, как местные мальчишки, среди которых был и автор, пробирались в кино без билетов? Об этом и многом другом вы узнаете в полном видео!

Кинотеатры-близнецы и первый мультиплекс

Удивительно, но первый в Украине мультиплекс появился именно в Одессе — задолго до того, как придумали этот термин. Кинотеатр «Одесса», открытый в 1953 году, имел целых шесть залов! Хотя они не были такими удобными, как в других кинотеатрах, зрители получили возможность выбирать кино на свой вкус.

А знаете ли вы историю кинотеатров-близнецов? В конце 60-х — начале 70-х годов по типичному советскому проекту были построены два идентичных кинотеатра — «Звездный» на Котовского и «Москва» на Черемушках. Их открытие стало настоящим культурным событием для молодых спальных районов.

Какая судьба постигла эти кинотеатры сегодня? Полный рассказ ждет вас в видео!

Современная эпоха и возрождение киноискусства

После распада Советского Союза кинотеатры, как и вся киноиндустрия, переживали не лучшие времена. Однако в конце 90-х новые владельцы начали вдыхать в них новую жизнь. Модернизированные кинотеатры «Звездный», «Золотой дюк», «УточКино» позволили одесситам оценить преимущества современного кино на большом экране.

Именно в обновленной «Родине» одесситы впервые увидели такие кинохиты как «Гладиатор», «Куда приводят мечты» и «Титаник». Кстати, знаете ли вы, почему на главную роль в «Титанике» выбрали Ди Каприо, а не Брюса Уиллиса? Потому что если бы выбрали Уиллиса, он бы всех спас! Этот и другие одесские киноанекдоты ждут вас в полном выпуске.

А 15 лет назад в Одессу пришел настоящий праздник кино — состоялся первый Одесский международный кинофестиваль, который стал одним из главных кинособытий Украины. Обычно для проведения главных мероприятий фестиваля гостеприимно открывает свои двери Одесский театр оперы и балета. И одесситы верят, что после войны главным событием июля в их городе снова будет праздник кино.

Чтобы узнать больше об истории других кинотеатров, об их расцвете и упадке, о курьезных случаях и городских легендах, связанных с ними, — обязательно посмотрите полное видео! Вы узнаете множество увлекательных фактов: где в Одессе находятся кинотеатры-близнецы, когда в городе открыли первый многозальный кинотеатр, для чего нужны кашеты, и многое другое. Окунайтесь в атмосферу кинематографической Одессы вместе с нами!

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