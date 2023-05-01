Нервный тик: из-за чего возникает и как с ним справиться

Нервный тик или гиперкинез — состояние при котором от волнения или усталости начинают подергиваться глаз или уголок рта. Это может быть переутомление и после отдыха симптомы пройдут сами собой, но если они повторяются регулярно — нужна консультация врача. Отчего возникает нервный тик, и в каких случаях он опасен, объяснила терапевт Виктория Кокошко.

Основные признаки нервного тика

Нервный тик (гиперкинез) – это синдром, проявляющийся непроизвольными быстрыми повторяющимися движениями отдельной мышцы или группы мышц. Это происходит из-за сбоев в работе нервной системы, при которых нарушается передача импульсов от головного мозга к мышечным волокнам.

Тик может затрагивать разные части тела, но чаще всего наблюдается на лице. Внешне это может выглядеть как частые моргания или подмигивания, сведение бровей, наморщивание носа, открывание рта. Кроме того, тик может выражаться хмыканьем, сплевыванием, воспроизведением неожиданных звуков, реже – поворотами головы, сжатием кулаков, щелканьем пальцев. При этом самостоятельно остановить такие приступы человек обычно не способен.

Внезапные сокращения мышц могут возникать и в состоянии покоя, но чаще появляются или усиливаются во время эмоционального напряжения и в стрессовых ситуациях. В то же время тик уменьшается при концентрации внимания или под воздействием алкоголя и исчезает в период сна.

Тики беспокоят пациентов разного возраста, мужчины страдают от них чаще женщин.

Каким бываем гиперкинез

Тики имеют множество классификаций:

по причине возникновения: первичные — начинаются внезапно как результат нервного истощения или стресса и прекращаются самостоятельно, и вторичные — развиваются как следствие травмы или другого заболевания;

патология может быть: наследственной или болевой (тик, вызванный приступами невралгии);

тики делят на: простые — элементарные мышечные движения, и сложные — комплексные движения с вовлечением многих мышц;

по длительности: острыми и хроническими;

по распространенности: локальными — вовлекается лишь одна группа мышц и генерализованными — задействованы несколько мышечных групп;

по типу проявления: мимическими, моторными и вокальными.

Из-за чего появляется гиперкинеза

Косвенными или прямыми виновниками развития нервного тика могут стать заболевания головного мозга (сосудистые, инфекционные, метаболические), неврологические и психические расстройства, генетическая предрасположенность, черепно-мозговые травмы и их последствия, интоксикации организма (например, угарным газом), передозировка или побочный эффект применения психостимуляторов, нейролептиков.

Провоцирующими факторами выступают и стресс, хроническое переутомление, недостаток сна, перегрузка зрения (длительная работа за компьютером при плохом освещении, привычка читать лежа).

При этом замечено, что нервный тик чаще возникает у тревожных, мнительных, впечатлительных и неуверенных в себе людей.

Нередко точная причина развития патологии так и остается неустановленной.

Как лечить гиперкинез

Если нервный тик (например, подергивание глаза) возник у вас однократно после бессонной ночи или нескольких часов за рулем, — скорее всего, он пройдет самостоятельно после того, как вы выспитесь и отдохнете.

Но если непроизвольные сокращения мышц беспокоят вас не впервые, становясь более интенсивными, нужно обратиться к неврологу. После осмотра и опроса, врач направит вас на необходимые обследования: анализы крови и мочи, электроэнцефалографию, КТ или МРТ головного мозга и т.д. Также могут потребоваться консультации других узких специалистов.

Комплексное лечение подбирается индивидуально и зависит от причины возникновения, интенсивности, продолжительности и локализации приступов. Может применяться медикаментозная терапия, направленная на лечение основного заболевания или устранение сопутствующих симптомов: назначаются антидепрессанты, нейролептики, миорелаксанты, противосудорожные препараты, спазмолитики, ноотропы, седативные средства. Также рекомендуются психотерапевтические сеансы для решения личностных проблем, обучения навыкам релаксации, снижения уровня тревожности, ЛФК, массаж, физиотерапевтические процедуры. Иногда применяются инъекции ботокса.

Простые приемы как справиться с нервным тиком

Одна из самых распространенных форм нервного тика – подергивание мышц глаз. Вот несколько простых приемов, которые помогут с ним справиться:

сильно зажмурьте глаза на 3-5 секунд, напрягая веки;

сильно прищурьте глаза, после чего максимально широко откройте, повторите несколько раз;

легко и быстро поморгайте в течение 30 секунд;

если есть возможность, умойте закрытые глаза поочередно теплой и холодной водой.

Ирина Кадченко

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