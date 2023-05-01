Переименование Малиновского и Суворовского районов переносится: причины

В Одессе прошло голосование жителей за переименование Малиновского и Суворовского районов. Но его посчитали некорректным и в ближайшее время проведут повторное.

Об этом сообщил депутат Одесского городского совета Петр Обухов.

В новом голосовании жителям города предложат выбрать из нескольких вариантов названий, в то время как в прошедшем голосовании был только один вариант, что многих не устраивало.

В города даже прошла своеобразная протестная кампания против “одновариантного” голосования.

Напомним, что одесситам предложили ответить на вопрос, поддерживают они или нет переименование Малиновского района в Хаджибеевский, а Суворовского в Пересыпский. В результате многие жителя города голосовали против переименования из-за того, что им не нравился единственный предложенный вариант. То есть эти люди поддерживают переименование районов, но вот отсутствие альтернативы с новыми названиями таких одесситов не устраивало.

Отметим, что по итогам голосования вариант с переименование Суворовского района в Пересыпский его участники не поддержали, а вот вариант смены имени Малиновского района на Хаджибеевский большую участников голосования устроил.

Но, в итоге, депутаты горсовета на заседания комиссии по вопросам образования, спорта и взаимодействия с общественными организациями решили не выносить вопрос переименования на ближайшую сессию, а провести повторное голосование по обоим районам, где будет больше вариантов названий.

«Члены комиссии не захотели пропускать документ на сессию, мотивируя это тем, что вопрос нужно проработать более вдумчиво. Например, по Хаджибейскому району было отмечено, что он находится совсем не там, где расположен лиман и Хаджибейская дорога, и это приведет к путанице», — пояснил Петр Обухов.

В итоге было решено, что историко-топонимическая комиссия на очередном заседании предложит пять-семь новых вариантов названий, после чего снова будет объявлено онлайн-голосование и победивший вариант вынесут на утверждение сессии горсовета.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала об истории знаменитого района Молдаванки, а также чем сейчас живет исторический район, его плюсах и минусах, а также насколько ужобно там жить в 21 веке.

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