Пропал аппетит: как его вернуть и не получить анорексию

Гипорексия или анорексия может возникнуть при длительном ограничении приема пищи. Чем оно может быть и как его лечить рассказала терапевт высшей категории Снежана Ляшук.

Аппетит — это сложный механизм, который регулирует нашу потребность в еде и, соответственно, поступление в организм питательных веществ. Причем в этот процесс вовлечены сразу несколько систем организма: пищеварительная, центральная нервная и эндокринная.

Из-за чего возникает гипорексия и анорексия

Если человек здоров, желание поесть примерно в одно и то же время у него вызывает чувство голода, а также внешний вид и запах пищи. Если этот механизм нарушается, возникает гипорексия – значительное снижение аппетита или анорексия – практически полное его отсутствие. Это может произойти под влиянием различных факторов: как естественных и относительно безопасных, так и сигнализирующих о серьезных заболеваниях.

Из-за чего может пропадать аппетит

К распространенным естественным причинам, вызывающим проблемы с аппетитом, относятся сильная физическая усталость или эмоциональное истощение, острый или хронический стресс, а также возрастные изменения, в результате которых снижается количество рецепторов, отвечающих за восприятие вкуса и запаха.

Спровоцировать нарушение аппетита способен и прием определенных медикаментов (антибиотиков, обезболивающих, мочегонных препаратов), малоподвижный образ жизни, жаркая погода, частое курение или злоупотребление алкоголем. Некоторые люди также не могут нормально есть накануне важных жизненных событий (например, свадьбы, переезда) и когда сильно увлечены какой-то идеей или деятельностью.

Как правило, в вышеперечисленных случаях аппетит, после исчезновения провоцирующего фактора, приходит в норму самостоятельно.

Первые признаки проблем с аппетитом

Если же у вас не было ни переутомления, ни стресса, а интерес к еде внезапно пропал, это может быть сигналом о проблемах со здоровьем. Иногда они находятся «на виду» — в частности, аппетит обычно сильно снижается или исчезает при простуде, на фоне повышения температуры и общего недомогания.

Но зачастую опасные патологии, симптомом которых являются гипорексия или анорексия, протекают скрыто. Это могут быть хронические заболевания легких, желудочно-кишечного тракта, сердца и сосудов, эндокринные расстройства, интоксикации организма, опухоли, нарушения в работе мозга, печени и почек, анемия, ВИЧ-инфекция, туберкулез, а также депрессия и другие психологические проблемы.

Чем грозит длительное нарушение аппетита

Долгосрочное отсутствие аппетита грозит дефицитом калорий и питательных веществ, что приводит к нездоровому похудению, ослаблению иммунитета, гиповитаминозу, упадку сил, сонливости, раздражительности, головной боли и головокружению. Страдают все системы организма, нарушается обмен веществ, поэтому со временем перечисленные симптомы дополняются болями в животе, ухудшением зрения, нарушением координации.

Когда стоит обратиться к врачу

Если равнодушие к еде сохраняется в течение месяца и сопровождается тошнотой, слабостью или резкой потерей веса, стоит обратиться к семейному врачу. Специалист проведёт осмотр, расспросит вас о сопутствующих симптомах, принимаемых лекарствах, образе жизни и наличии стрессовых событий в последнее время. Также индивидуально могут быть назначены различные обследования: общий и биохимический анализы крови, общий анализ мочи, проверка гормонов щитовидной железы, тесты на гепатиты, УЗИ внутренних органов и т.д.

Всё это необходимо для выявления причины, по которой пропал аппетит. В зависимости от того, насколько она окажется серьезной, врач даст свои рекомендации по коррекции образа жизни и режима питания или же направит вас к профильному специалисту: эндокринологу, кардиологу, онкологу, инфекционисту, гастроэнтерологу, психотерапевту.

Как самостоятельно вернуть аппетит

Если обратиться к врачу пока нет возможности, попробуйте вернуть аппетит самостоятельно с помощью простых мер:

готовьте только свои любимые блюда;

ешьте, как только возникает желание перекусить, а не по расписанию;

старайтесь принимать пищу не на ходу, а в спокойной обстановке, из красивой посуды;

употребляйте продукты, стимулирующие аппетит: цитрусовые, кислые ягоды и яблоки, лук, чеснок, черемшу, укроп, базилик, пряности;

если нет противопоказаний, за полчаса до еды выпивайте немного спиртного (например, 50 г красного вина или коньяка);

по утрам натощак съедайте чайную ложку меда;

принимайте витаминные комплексы, в состав которых входят витамины С и В12;

пейте травяные настои на основе полыни, одуванчика, листьев мяты;

будьте физически активны и ежедневно бывайте на свежем воздухе.

Ирина Лебединец

Читайте также: