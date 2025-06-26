Ключевые моменты:

В роддоме №5 Одессы умерла новорожденная девочка; мать утверждает, что трагедия произошла из-за отказа врачей провести кесарево сечение;

Городской департамент здравоохранения инициировал внутреннюю проверку обстоятельств смерти младенца;

Женщина подала заявление в полицию, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 140 УК Украины – ненадлежащее выполнение медработником своих обязанностей;

В частной клинике «Надежда» временно отстранили от работы врача Екатерину Шаповал, которая по совместительству работала в роддоме.

Как сообщала «Одесская жизнь», в Одесском роддоме №5 умерла новорожденная девочка. Мать ребенка уверена: это случилось из-за халатности медиков, которые отказали ей в своевременной помощи, а именно – не сделали вовремя кесарево сечение, без которого младенец не выжил.

В частной клинике «Надежда» временно отстранили от приема пациентов Екатерину Шаповал, где она по совместительству работала, до выяснения всех обстоятельств трагедии. Именно ее пострадавшая женщина обвиняет в смерти своей малышки.

Об этом сообщил медицинский директор клиники «Надия» Дмитрий Кошик в соцсети. Он выразил соболезнования родителям.

«Хотим четко отметить: трагедия не имела места в нашей клинике, а произошла в одном из роддомов города Одессы. Клиника «Надежда Одесса» никоим образом не причастна к этому событию», – подчеркнул Дмитрий Кошик.

Обстоятельства смерти ребенка также выясняет полиция. После заявления роженицы, правоохранители открыли производство по части 2 ст. 140 УК Украины, то есть ненадлежащее выполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего.

«В рамках начатого уголовного производства будет проведен ряд судебных экспертиз. Полицейские выясняют все обстоятельства трагического происшествия. Следственные действия продолжаются», – отметили сегодня в управлении Нацполиции в Одесской области.

В ходе досудебного расследования будет проведен ряд экспертиз, по результатам которых принято соответствующее процессуальное решение.